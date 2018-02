Nordenham Auch in diesem Jahr stehen in der Nordenhamer Stadthalle Friedeburg wieder einige Partys auf dem Veranstaltungskalender. Einen Ausblick gibt der Friedeburg-Chef Helmut Dietrich.

• AC-Revival

Los geht’s am Samstag, 7. April, mit der AC-Revival-Party. Für alle ehemaligen Freunde und Gäste der Kult-Diskothek gibt es zum fünften Mal die Songs aus den 70er- und 80er-Jahren. Präsentiert wird das Programm vom ehemaligen AC-DJ Oliver Hübler, der wieder alle Hits der guten alten Disco-Zeit im Gepäck haben wird. Neben ihm wird der Stadthallenchef selbst an den Reglern stehen.

Während Oliver Hübler in den 80er-Jahren das Publikum im Atlantic City auf die Tanzfläche lockte, war Helmut Dietrich bereits in den 70er-Jahren im AC tätig. Die zwei Ex-AC-DJs freuen sich schon auf die kommende Revival-Party, obwohl es die vorerst letzte sein könnte. Die beiden Discjockeys tüfteln bereits an einem Nachfolgekonzept. Karten für die AC-Revival Party sind bei Nordenham Marketing & Touristik am Marktplatz 7 zum Preis von 10 Euro erhältlich.

• 90er-Jahre

Die zweite Party findet am Samstag, 15. September, ab 21 Uhr in der Friedeburg statt. Dann kommen alle Freunde der 90er-Jahre auf ihre Kosten. Bei der 90er-Disco-Dance-Party gibt es ausschließlich die Musik aus dem letzten Jahrzehnt des vergangenen Jahrhunderts zu hören. Auch bei dieser Party wird Discjockey Olli die Regler bedienen. Ihm zur Seite steht DJ Markus Becker. Die Zwei hatten bereits bei den vorangegangenen 90er-Jahre-Partys die Besucher mit ihrer Musikauswahl bis in die frühen Morgenstunden auf die Tanzfläche gebracht. Karten für die 90er-Party sind ab Montag, 9. April, bei NMT erhältlich.

• Schlager-Mix

Die Nummer drei im Party-Reigen der Nordenhamer Stadthalle wird am Samstag, 8. Dezember, ab 21 Uhr über die Bühne gehen. Dann heißt es für alle Schlager-Fans wieder „Hossa, Hossa – Fiesta Mexicana“ und „Atemlos durch die Nacht“ beim 2. Nordenhamer Schlager-Mix. Bereits bei der ersten Ausgabe Anfang Dezember 2017 kamen rund 450 Schlager-Freunde, um nach den Gassenhauern der 70er-Jahre sowie den neuesten Schlager-Hits abzutanzen. Auch in diesem Jahr werden die Fans der deutschen Schlagermusik wieder voll auf ihre Kosten kommen. Wie beim ersten Schlager-Mix werden auch dieses Mal wieder DJ Olli und DJ Helle zusammen auflegen.

• Tanztee

In Planung ist zurzeit noch ein neues Konzept, das in erster Linie ein älteres Publikum ansprechen soll. Unter dem Titel „Darf ich bitten?“ möchte Stadthallenchef Helmut Dietrich im Frühsommer ein Tanzvergnügen für Junggebliebene anbieten. Die Veranstaltung soll an einem Sonntagnachmittag stattfinden.

„Wir möchten versuchen, einen Tanztee einzurichten, bei dem Männer und Frauen auf ihre Kosten kommen, die Standardtänze wie den Langsamen Walzer, Tango, Wiener Walzer, Foxtrott, Slowfox, und Quickstep zu schätzen wissen. Wir werden die Veranstaltung ganz bewusst auf einen Sonntagnachmittag legen, damit auch ältere Mitbürger die Gelegenheit bekommen, dabei zu sein. Zurzeit tüfteln wir aber noch am genauen Konzept“, sagt Helmut Dietrich. Der Friedeburg-Saalmeister greift dabei die Idee des 50er-Jahre-Abends auf, den die Jahnhalle einst sehr erfolgreich veranstaltet hat.