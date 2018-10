Nordenham Zwei Kirchengemeinden, eine gemeinsame Friedhofsverwaltung und verschiedene Satzungen. Das fasst das Problem von Liane Hodel aus Burhave und Tanja Rohde-Kosubek aus Nordenham ganz gut zusammen. Beide wollen die Gräber ihrer Angehörigen umgestalten, doch die jeweiligen Vorschriften sprechen dagegen.

Pflegeleichter gestalten

Im April 2016 wollte Tanja Rohde-Kosubek nach 15 Jahren das Grab ihrer Mutter in Atens neu herrichten: „Wenn das gesamte Grab bepflanzt ist, kostet es viel Aufwand. Und es ist mir ein Anliegen, dass das Grab immer schön und gepflegt aussieht“, so die 49-Jährige, die an Rheuma erkrankt ist und befürchtet, nicht dauerhaft für die Ruhestätte sorgen zu können.

Sie orderte also Splitt und Kieselsteine in verschiedenen Farben, legte einen bepflanzbaren Mittelstreifen an. Prompt gab es Post von der Kirchengemeinde Nordenham: Innerhalb von 14 Tagen musste Tanja Rohde-Kosubek die Steinchen wieder entfernen. Der Grund: In den Richtlinien des Friedhofes steht geschrieben, dass das Belegen der Grabstätten mit Kies, Splitt oder ähnlichen Stoffen verboten ist. „Komischerweise“, so weiß auch Liane Hodel inzwischen, „gibt es da aber Unterschiede in den Satzungen für die Friedhöfe in Atens und in Blexen.“

Liane Hodel war im Juli dieses Jahres an dem Punkt, an dem sie das Grab ihres Vaters in Blexen gern verändert hätte. „Meine Mutter verstarb. Ihr Wunsch war es, neben ihrem Mann bestattet zu werden“, sagt Liane Hodel. Da das Grab deshalb sowieso geöffnet werden musste, dachten sie und ihr Mann Erich Hodel sich, dass es eine gute Gelegenheit wäre, das Grab künftig pflegeleichter zu gestalten.

„Seit vielen Jahren ist das Grab mit einem Bodendecker bepflanzt. Aber der wird immer fester und ist kaum noch zu stutzen“, begründet Liane Hodel den Wunsch, künftig nur noch das vordere Drittel mit Blumen zu versehen und hinten Kiesel zu verlegen. „Wir werden nicht jünger. Die Gräber auf dem Friedhof sind dicht an dicht. Ich kann irgendwann nicht mehr dahinter und auf den Randsteinen herumkraxeln“, so Liane Hodel weiter. Doch auch in Blexen ist diese Umgestaltung nicht erlaubt.

Verschiedene Satzungen

In Atens darf ein Grab bis zu Zweidritteln mit einer Grabplatte bedeckt sein – Splitt und Kies sind aber verboten. In Blexen ist überhaupt nichts dergleichen erlaubt. „Das hat etwas mit der Verwesung der Leichname zu tun“, sagt dazu der Pfarrer der Gemeinde, Dietmar Reumann-Claßen. Werde der Boden durch eine Grabplatte abgedeckt und somit versiegelt, könne kein Wasser durchsickern.

Verstehen können Tanja Rohde-Kosubek und Liane Hodel die unterschiedlichen Regelungen nicht. Denn: „Durch Kieselsteine kann doch noch Wasser sickern, durch eine Steinplatte nicht. Wieso ist diese in Atens denn erlaubt?“, fragt sich Liane Hodel. Der Pfarrer dazu: „Damit die Kieselsteine nicht in die Erde absacken oder das Unkraut hindurchwächst, muss unter die Steinchen eine Folie gelegt werden. Die hat denselben Versiegelungseffekt wie eine Steinplatte.“

Dietmar Reumann-Claßen hat auch eine Antwort auf die Frage, warum die Satzungen überhaupt unterschiedlich sind: „In Blexen gab es in den 70er-Jahren einen Beschluss. Der besagt, dass die Gräber nahe der Kirche nicht durch Platten abgedeckt werden dürfen, um den typischen Charakter zu erhalten.“ Bei den anderen Gräbern in Blexen sei das sowieso nicht möglich, da diese keine feste Begrenzungen hätten, sondern durch Hecken abgetrennt seien.

Tanja Rohde-Kosubek erinnert sich, dass das Argument gegen den Splitt in 2016 gewesen war, dass die Steinchen womöglich von Vögeln aus den Gräbern herausgetragen werden könnten. Das hätte dann auf den angrenzenden Grünflächen dem Rasenmäher zum Verhängnis werden können, hieß es. Plausibel sei ihr die Erklärung nicht vorgekommen, denn auch auf den Wegen des Friedhofes seien Kieselsteine verwendet worden. Nichtsdestotrotz wollte Tanja Rohde-Kosubek damals nicht aufgeben und hat nach dem Fehlgriff mit dem Splitt der Kirchengemeinde vorgeschlagen, die nun wieder freien Flächen des Grabes mit Sand aufzufüllen, der sei doch durchlässig genug. „Ich habe ewig gewartet und dann nach etwa einem Jahr die Antwort erhalten: abgelehnt.“ Eine Begründung dafür habe es nicht gegeben.

Mulch als Alternative

Eine Alternative hat man beiden Frauen vorgeschlagen: Rindenmulch. „Darin scharren meiner Meinung nach die Vögel erst recht herum“, ist sich Liane Hodel sicher. Auch Tanja Rohde-Kosubek möchte das Grab ihrer Mutter nicht damit bedecken. „Das sieht irgendwie immer aus wie Kompost. Mir gefällt das nicht und auch meine Mutter mochte das nicht.“ Dennoch sind sich beide einig: Die Grabpflege muss einfacher werden, den Angehörigen dürften keine Steine in den Weg gelegt werden. Sie fühlen sich alleine gelassen und hoffen darauf, dass die Kirchengemeinden die Verschiedenheiten in den Satzungen noch einmal überdenken.