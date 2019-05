Nordenham Churros, das sind eine iberische Gebäck-Spezialität. In Spanien isst man diese länglichen Krapfen zu jeder Tageszeit und besonders gern aber zum Frühstück, in den Morgenkakao getaucht.

„Echt lecker“

Churros werden in sogenannten „Churrerias“ oder an Churro-Ständen verkauft, die auf Märkten und am Straßenrand ebenso häufig zu finden sind wie bei uns die Imbisse. Wer die Churros einmal kosten wollte, hatte jetzt an der „Schlemmerhütte“ auf dem Nordenhamer Jahrmarkt reichlich Gelegenheit dazu. „Echt lecker“ urteilten beispielsweise Joy, Jil und Jon Huneke unisono.

Zwar hatten die drei Kinder und ihre Eltern noch nie Urlaub in Spanien gemacht, neu war die Churro-Erfahrung für sie dennoch nicht: „Wir haben sie schon vergangenes Jahr beim Streetfoot-Festival gegessen,“ erinnerte sich Mutter Jana. Auf dem Frühjahrsrummel feierten diese Churros in diesem Jahr allerdings Premiere.

Alles andere hier passte indes in das altbekannte und bewährte Bild: Ein kleines Dorf mit Charme auf dem Marktplatz mitten in der Stadt. Über allem der anregende Duft frisch gebackenen Schmalzgebäcks, gebrannter Mandeln, glasierter Liebesäpfel und gerösteten Popcorns und das laute, unverwechselbare Volksfestgetöse aus den Lautsprechern.

Klein, aber fein bot der Jahrmarkt mit seinen zwanzig Buden und Fahrgeschäften Spaß pur, bot Nervenkitzel mit Drehwurmgarantie im Break Dance und eine Anbuffgarantie beim Verkehrschaos auf dem Autoscooter. Schon nachmittags herrschte hier wuseliges Treiben. Insbesondere die Heranwachsenden fühlten sich offenbar voll in ihrem Element.

Im Hubschrauber

Familien mit kleineren Kindern ließen es dagegen auf dem Kinderkarussell im Hubschrauber oder der Feuerwehr, im Rennauto oder auf dem Motorrad sehr viel ruhiger angehen. Altbacken, doch auch heute immer wieder ein Hit: Der „Schießpalast“ mit den kleinen, auf Keramikröhrchen gesteckten Plastikblümchen. Wer am „Supergreifer“ Geschick zeigte, konnte ein Kuscheltier packen und in den Arm nehmen. Weitere Herausforderungen boten das Entenangeln, das Dosenwerfen und der „Spiel Shop“ mit Dartpfeilen, die auf bunte Luftballons geworfen werden. Lediglich die gute alte Losbude fehlte im Marktdorf. Sie passt wohl nicht mehr in die Zeit.

• Am heutigen Montag endet das Frühlingsfest mit einem Familientag, bei dem ermäßigte Preise locken.