Nordenham „Welcome to Hollywood“ hieß es in der Stadthalle Friedeburg. Zu dem äußerst abwechslungsreichen Querschnitt durch die glanzvolle Geschichte der Musicals waren leider nur gut 100 Besucher gekommen.

Dabei präsentierte die Broadway Musical & Dance Company mit ihrer Galavorstellung „Die Nacht der Musicals“ eine äußerst beeindruckende Bühnenshow mit den beliebtesten Musicalhighlights, ausdrucksstarken Stimmen, gekonnten Choreographien, rasanten und sich den einzelnen Musicals anpassenden Kostümwechseln sowie verschiedensten Licht- und Soundeffekten.

Glitzernde Traumwelt

Die Gala entführte ihre Zuschauer in eine magische, bunte und glitzernde Traumwelt. Das musikalische Spektrum reichte von Hits aus „Mary Poppins“ (2004), „Sister Act“ (2006), dem „König der Löwen“ (1997), „Cats“ (1981) bis hin zu dem ersten ernsten Musical überhaupt – dem sozialkritischen „Show Boat“ aus dem Jahr 1927. In der glamourösen Show wurden die überwiegend weltbekannten Evergreens als Solo, Duett oder Ensemblenummer auf Englisch oder Deutsch vorgetragen oder mitunter auch in Form von Medleys. Gut zwei Stunden dauerte die imposanten Darbietungen mit den fünf Sängern und dem sechsköpfigen Instrumentalensemble auf der Bühne, zwischen denen die Zuschauer auch allerhand Interessantes aus der Welt der Musicals erfuhren.

Um nur ein Beispiel zu nennen: Das Musical „König der Löwen“, das erstmals vor mehr als 22 Jahren am Broadway aufgeführt wurde, ist die wohl erfolgreichste Bühnenproduktion aller Zeiten: Schon vor zwei Jahren bezifferte die New York Times die Gesamteinnahmen auf: 6,8 Milliarden Euro.

Seit 2001 in Hamburg

In Hamburg läuft das Musical, das auf den gleichnamigen Disney-Zeichentrickfilm aus dem Jahr 1994 zurückgeht, seit sage und schreibe 2001. Ein Ende der nach wie vor beliebten Aufführungen ist nicht abzusehen. Und auch den Nordenhamern war am Dienstag anzumerken, dass der Broadway-Klassiker viele Fans hat. Doch nicht nur bei diesem musikalischen Leckerbissen wurde zu Recht viel applaudiert. Mit scheinbarer Leichtigkeit vermittelten die Künstler die jeweiligen Schwerpunkte aus den ganz unterschiedlichen Musicalwelten, in denen es mal tragisch, humorvoll, dramatisch und auch politisch zugeht und in denen Musikgenres wie Swing, Soul, Pop et cetera zum Tragen kommen.

Rundum bot das Ensemble eine sehr gelungene Musikdarbietung, die auf hohem Niveau für kurzweilige Unterhaltung und gute Laune sorgte und die inhaltliche Vielfalt der Musicalwelt widerspiegelte. Die Musikgala „Die Nacht der Musicals“ der Broadway Musical & Dance Company verzeichnet bereits schon jetzt mehr als zwei Millionen Besucher und tourt auch in diesem Jahr wieder durch Deutschland, Österreich und die Schweiz.