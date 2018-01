Nordenham Wenn City-Managerin Ilona Tetzlaff und Praktikantin Julia Eppler in weiß-blauen Matrosenanzügen durchs Büro laufen, dann ist das keine Kostümprobe für den Karneval, sondern ein Vorgeschmack auf eine ganz besondere Veranstaltung im Nordenhamer Jahreskalender. Anfang Juni richtet der Verein Nordenham Marketing & Touristik (NMT) die 15. Auflage von Garten & Ambiente aus. Und zwar unter dem Motto „Nordenham ahoi“. Die Vorbereitungen für die Landpartie sind schon weit vorangeschritten und die meisten Standplätze vergeben. Aber was noch fehlt, das sind die Fotomodelle für die Plakate und die Flyer. Wer Lust hat, mit seinem Konterfei für die beliebte Veranstaltung zu werben, kann sich bis Ende nächster Woche bei NMT melden.

Bewerbungsfotos für die Plakatbild-Aktion von Garten & Ambiente 2018 nimmt der Verein Nordenham Marketing & Touristik bis Freitag, 26. Januar, per E-Mail unter der Adresse info@garten-und-ambiente.de entgegen.

Für die Gesichter von Garten & Ambiente sucht die City-Managerin zwei Modelle, die sich bei einem professionellen Fotoshooting im maritimen Ambiente ablichten lassen. Am liebsten wäre ihr diesmal ein Ehepaar, nachdem im vergangenen Jahr zwei Mädchen zum Zuge gekommen waren. Aber allzu strenge Vorgaben macht Ilona Tetzlaff nicht. „Wir freuen uns über jede Einsendung“, sagt sie. Die Bewerber brauchen nur ein Foto von sich und die Kontaktdaten per E-Mail an NMT zu schicken. Dazu haben sie bis Freitag, 26. Januar, Zeit. Die Adresse lautet info@garten-und-ambiente.de

Geld gibt’s bei dem Wettbewerb nicht zu gewinnen, aber freien Eintritt bei der Landpartie und die Aussicht, auf Hunderten von Plakaten und Flugblättern in der ganzen Stadt präsent zu sein. „Das ist ein großer Spaß für alle Leute, die sich mit Garten & Ambiente identifizieren“, sagt Ilona Tetzlaff.

Schauplatz der Freiluft-Ausstellung ist am 2. und 3. Juni wieder der Friedeburg-Park in Atens. Dort ist die Landpartie seit ihrer Premiere im Jahr 203 zu Hause. Zu Beginn war die Veranstaltung nur als ein Experiment gedacht. „Wir wollten mal testen, wie eine Landpartie in Nordenham ankommt“, erinnert sich Ilona Tetzlaff. Aus den bescheidenen Anfängen mit 35 Ausstellern entwickelte sich sich ruckzuck eine Erfolgsgeschichte. Aus den 3500 Besuchern bei der ersten Veranstaltung sind inzwischen um die 10 000 geworden. Die Flächen im Park reichen mittlerweile nicht mehr aus, um alle Händler, die mit Verkaufsständen dabei sein möchten, dort unterzubringen. „Wir haben Platz für etwa 90 Aussteller“, sagt die City-Managerin, „,mehr geht nicht.“

Weil die Nordenhamer Landpartie mit ihrer familiären Atmosphäre nicht nur bei den Besuchern, sondern auch bei den Ausstellern äußerst beliebt ist, nehmen einige Anbieter weite Anreisen in Kauf. Es sind aber auch viele Händler aus Nordenham und Umgebung regelmäßig dabei.

Dass die Landpartie diesmal maritim daher kommt, ist dem Nordenhamer Shantychor zu verdanken. Weil er am Sonntag, 3. Juni, bei Garten & Ambiente ein Konzert gibt, hat Ilona Tetzlaff beschlossen, das Motto danach auszurichten. Sie hofft, dass viele Kindergärten und Schulen die Park-Dekoration bereichern, indem sie wasserfeste Fische basteln. Zudem soll die Lasershow am Sonnabend, 2. Juni, einen Bezug zum Meer und zur Seefahrt haben.