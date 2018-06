Nordenham „Nordenham ahoi“ lautet das Motto bei der 15. Auflage von Garten & Ambiente. Und da will wohl auch Petrus seinen Beitrag leisten. Die Landpartie beginnt nämlich mit einer kalten Dusche. Als sich die Polit-Prominenz am Samstagmorgen auf der Bühne im Friedeburg-Park versammelt, schüttet es wie aus Eimern. Die wenigen Besucher, die zu diesem Zeitpunkt schon im Park unterwegs sind, suchen sich regensichere Unterstände, während Umweltminister Olaf Lies als Schirmherr, Bürgermeister Carsten Seyfarth sowie weitere Kollegen aus der Politik unverdrossen ihr Begrüßungsritual durchziehen. Weil weit und breit niemand da ist, der dem Eröffnungskomitee applaudieren könnte, übernehmen das die Politiker selbst. Und während auf dem Gelände der Pegelstand der Pfützen immer weiter ansteigt, herrscht unter dem Bühnendach ausgelassene La-Ola-Stimmung.

Die Politiker nehmen’s mit Humor. Die Geschäftsführerin von Nordenham Marketing & Touristik, Ilona Tetzlaff, muss kurzfristig den Krisenstab einberufen, weil die Landpartie am Samstagmorgen abzusaufen droht. Das Technische Hilfswerk setzt Tauchpumpen ein, um das Gelände trockenzulegen. Mitarbeiter der Firma Siefken und THW-Helfer verteilen 50 Kubikmeter Schredder auf dem Gelände. Und anders als die deutsche Fußball-Nationalmannschaft, die bei ähnlichen Bedingungen ihr Testspiel in Österreich vergeigt, ist dieser Einsatz von Erfolg gekrönt. „Das ist ein schönes Beispiel dafür, wie man sich in einer kleinen Stadt hilft“, kommentiert Ilona Tetzlaff, die zur Mittagszeit aufatmet, weil das Gelände wieder begehbar ist.

90 Aussteller haben im idyllischen Park hinter der Friedeburg ihre Stände aufgebaut. Und auch die nehmen den verregneten Auftakt mit professioneller Gelassenheit. Zumal sich das Gelände im Laufe des Nachmittags immer mehr füllt. Das Gros der Besucher kommt am Sonntag. Insgesamt sind es wieder so um die 10 000.

Nach den Worten von Ilona Tetzlaff ist die Nordenhamer Landpartie für die meisten Aussteller etwas ganz Besonderes. Die Kundschaft in Nordenham sei auffallend entspannt und freundlich. Und es werde kaum gefeilscht. Das bekomme sie immer wieder von den Ausstellern zu hören.

Das Angebot kann sich wieder einmal sehen lassen. Ein Meer aus Blumen haben die Aussteller unter den mächtigen Bäumen ausgebreitet. Es gibt allerlei Schönes und Nützliches zu bestaunen – und natürlich zu kaufen: Rosen, Hortensien oder Clematis für den eigenen Garten, Deko, Wasserspiele, Feuerkörbe, Schmuck und Hüte, Möbel für drinnen und draußen, Rasenmäher, Fugenkratzer, Sonnenbrillen, Schafmilchseife und vieles mehr.

An jeder Ecke finden die Besucher ein Plätzchen zum Verweilen. Und das macht jeder, wie er mag: bei Kaffee und Torte, bei Bier und Spanferkel, bei Wein und Flammkuchen oder vor der Bühne, wo fast rund um die Uhr Musik zu hören ist. Am Samstag unterhalten die Gruppen Ceol Agus Craic und Stufe 3 ihr Publikum. Am Sonntag ist es unter anderem der Nordenhamer Shantychor. Das Sahnehäubchen ist einmal mehr die Laser-Show, mit der Dennis Noppmann die Besucher am Samstagabend verzaubert.

