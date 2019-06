Nordenham Einige Aussteller bei Garten & Ambiente waren am Sonntag teilweise ausverkauft. Ilona Tetzlaff, die Geschäftsführerin des Vereins Nordenham Marketing & Touristik, hatte allen Grund, zufrieden zu sein. Nach einem verhaltenen Auftakt am Samstag platzte der Friedeburg-Park am Sonntag aus allen Nähten. Die 16. Auflage der Nordenhamer Landpartie war wieder ein voller Erfolg.

Für die französischen Farbtupfer bei der Landpartie sorgten unter anderem die Gäste aus Nordenhams Partnerstadt St.-Étienne-du-Rouvray. Auf dem Bouleplatz im Friedeburg-Park durften sich nicht nur die Gäste im französischen Kugelspiel probieren. Es gab auch einen Vergleich zwischen Mannschaften aus Nordenham und St. Étienne. Die Franzosen setzten sich im Finale mit 13:9 durch. Das Ergebnis war allerdings Nebensache. In erste Linie ging es um den Austausch. Und den vertieften die Boulespieler aus beiden Ländern am Abend bei frisch gezapftem Bier. Die Boule-Spieler hoffen, dass sie sich im nächsten Jahr zu einem weiteren sportlichen Vergleich wiedersehen – dann aber in St. Étienne.