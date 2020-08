Gastronomie In Nordenham: Endspurt für den Heimatsommer

Nordenham Bei schönem Wetter Zeit am Strand verbringen, Leute treffen und den Blick auf die Weser mit einem Cocktail in der Hand genießen: Eine Art Beachbar stand bei vielen Nordenhamern schon länger auf der Wunschliste. Seit einigen Wochen gibt es an der Weser einen Biergarten mit Strandflair. Das Angebot unter dem Motto „Heimatsommer“ stößt auf eine große Resonanz. An diesem Wochenende ist Schluss – zumindest vorerst.

„Wir hatten in Erwägung gezogen, noch um zwei Wochen zu verlängern. Das wird aber nicht der Fall sein“, sagt Klaus Brunke, der den Heimatsommer zusammen mit seiner Frau Mitzi veranstaltet. Das liegt vor allem an der nicht all zu guten Wetterprognose für die nächste Zeit. „Das schlechte Wetter der letzten Tage hat uns gezeigt, wie viel Glück wir in den Wochen davor hatten“, erzählt Klaus Brunke. Denn vor allem bei gutem Wetter erfreut sich der Heimatsommer großer Beliebtheit bei den Nordenhamern. „Wir bekommen durchweg positive Rückmeldungen“, sagt der Veranstalter, „die Leute freuen sich, dass etwas gemacht wird.“

• Regeln Eingehalten

Auch die Abstands- und Hygieneregeln seien vom Großteil der Besucher eingehalten worden. „Die meisten sind sehr verständnisvoll, aber es gibt immer Leute, die etwas zu meckern haben“, sagt Klaus Brunke. Besonders das Aufschreiben der Kontaktdaten sei gerade für Besucher die öfter dort waren, auf Dauer lästig gewesen. „Aber es nützt ja nichts“, sagt er.

Klaus und Mitzi Brunke können sich durchaus vorstellen, den Heimatsommer im nächsten Jahr erneut stattfinden zu lassen. „Wenn die Stadt einverstanden ist, dann würden wir das Ganze gerne wiederholen und auch ausweiten“, sagt Klaus Brunke.

Das Paar hat schon viele Ideen und würde einige Dinge verändern. „Uns ist aufgefallen, dass die Leute lieber auf den Hollywoodschaukeln und den Kissen auf den Stufen sitzen als auf den Bierzeltgarnituren“, sagt er.

Für das nächste Jahr sollen zum Beispiel auch Strandkörbe und Liegestühle angeschafft werden. Außerdem würden die Veranstalter die Öffnungszeiten gerne verlängern. „Die meisten Besucher kommen erst am späten Nachmittag oder gegen Abend und wollen gerade am Wochenende länger bleiben als bis 22 Uhr“, sagt Klaus Brunke. Öffnungszeiten, die bis in die Nacht hinein gehen, sind aufgrund der Corona-Auflagen in diesem Jahr nicht erlaubt.

• Ideen Für Nächstes Jahr

Sofern es im nächsten Jahr wieder zulässig ist, soll es auch Live-Musik und Veranstaltungen wie Frühschoppen geben. Bereits dieses Mal hätten vier Nordenhamer Bands angeboten, beim Heimatsommer aufzutreten. „Wir wollten coronabedingt aber kein Risiko eingehen, dass es zu voll wird, und es daher lieber etwas ruhiger angehen lassen“, sagt Klaus Brunke.

An diesem Wochenende startet der Heimatsommer in den Endspur. Er ist noch einmal am Freitag und Sonnabend von 16 bis 22 Uhr sowie am Sonntag von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Er findet auf dem Veranstaltungsfläche am Union-Pier statt. Dort gibt es Sitzgelegenheiten sowie Getränke- und Imbissstände.