Nordenham Es gehe um Schmerz- und um Hoffnungspunkte in der Stadt. Also um Stellen, wo Menschen ankommen, die in unterschiedlichen Situationen Hilfe brauchen, und um Stellen, wo es Menschen gibt, die sagen: „Wir kümmern uns.“

Vier Konfessionen

So beschreibt Nordenhams katholischer Pfarrer Karl Jasbinschek eine bisher einzigartige religiöse Veranstaltung in Nordenham, die am Freitag, 12. April, stattfindet: Alle vier christlichen Konfessionen in Nordenham – evangelische, katholische, neuapostolische und freikirchliche – laden ein zu einem Kreuzweg-Gehen durch einige Straßen.

Station gemacht wird auch bei der Abteilung Nordenham der Justizvollzugsanstalt Oldenburg, der Sozialstation, der Nordenhamer Tafel mit Arbeitslosenzentrum und beim Mehrgenerationenhaus sowie beim Tagesaufenthalt für Obdachlose.

„Wichtig ist, dass sich die vier Konfessionen hier gemeinsam, also ökumenisch, auf diesen besonderen Weg machen“, sagt evangelische Pastorin Heike Boelmann-Derra. Sie erinnert an den ersten ökumenischen Friedensgottesdienst aller vier Konfessionen am 9. November vergangenen Jahres. Daran solle angeknüpft werden.

Matthias Bühnemann, Priester und Vorsteher der Gemeinde der Neuapostolischen Kirche, erläutert: Dieses Kreuzweg-Gehen mache deutlich, um was es Christen geht: Nächstenliebe. Erinnert werde an das Leiden und Sterben von Jesus Christus, das allen Menschen Hoffnung gebe, weil Gott damit gezeigt habe, dass er das Leid der Menschen kennt und mitträgt.

Als Symbol dafür, dass auch Menschen in Nordenham nicht ohne Anteilnahme an Mitmenschen vorbeigehen, werden Teilnehmer des Kreuzweges abwechselnd ein großes Holzkreuz tragen. Nicht nur Christen, sondern ausdrücklich alle Menschen sind eingeladen, mitzugehen und so ebenfalls ein Zeichen der Nächstenliebe zu setzen.

Nach den Worten der beiden Pastoren der Baptisten-Gemeinde Nordenham (Zoar-Kapelle), Friedrich Kleibert und Frank Busche, gibt es ähnlich wie in der Neuapostolische Kirche keine Tradition von Prozessionen oder Pilgerwegen und auch kein Kreuzweg-Gehen. Dennoch sei man bei dieser Veranstaltung mit dabei, um die Ökumene zu stärken und so symbolisch den Weg mitzugehen, den Jesus Christus gegangen ist.

Acht Stationen

Das Kreuzweg-Gehen am Freitag, 12. April, in Nordenham startet um 17 Uhr mit Begrüßung der Teilnehmer in der Martin-Luther-Kirche. Zu den acht Stationen gehören ein Halt bei „Stolpersteinen“, der Zoar-Kapelle, der Neuapostolischen Kirche sowie der katholischen St.-Willehad-Kirche.

Beim Ausklang im Willehad-Gemeindehaus gibt es auch Getränke. Zwei Kleinbusse bringen Teilnehmer zurück zur Luther-Kirche.

Der Kreuzweg erstreckt sich über 2,5 Kilometer und wird eineinhalb bis zwei Stunden in Anspruch nehmen.

An jeder der acht Stationen wird innegehalten bei einem Lied und Vortrag einer Bibelstelle. An bestimmten Haltepunkten – zum Beispiel der Sozialstation – gibt es zudem eine Kurzinformation über die jeweilige Einrichtung.

Der Termin Freitag, 12. April, ist bewusst gewählt worden. Denn es ist der Freitag vor dem Karfreitag, dem Todestag von Jesus Christus.