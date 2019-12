Nordenham Hot Dogs, Crêpes und Zuckerwatte, Waffeln, Brezeln, Popcorn und vieles mehr. Der Weihnachtsmarkt des Nordenhamer Gymnasiums am Dienstagnachmittag war wieder ein Paradies für Leckermäuler. Außerdem gab’s jede Menge Deko für die Weihnachtszeit zu kaufen. Die Schüler hatten sich einiges einfallen lassen für die Besucher.

Die Schülervertretung (SV) des Gymnasiums hatte den Weihnachtsmarkt auf die Beine gestellt. Wie Smilla Lankenau mitteilte, haben sich alle Klassen daran beteiligt. Die Schüler aus dem zwölften Jahrgang verkauften Bratwurst, der Ski-Kurs bot in der Mensa Kaffee und Kuchen an. Nach den Worten von Luca Priebe bleiben 50 Prozent vom Erlös in den jeweiligen Klassenkassen. Die andere Hälfte ist für soziale Zwecke bestimmt.

Erstmals veranstaltete die SV einen Wettbewerb. Die Besucher konnten darüber abstimmen, welcher Stand ihnen am besten gefällt. Zu gewinnen gab’s einen Klassenausflug. Damit wollte die SV die einzelnen Klassen motivieren, sich bei der Gestaltung der Stände ins Zeug zu legen.

Die Rechnung ging zumindest teilweise auf. Zum Beispiel war der Strand der 6b auch dank einer kreativen Mutter ein echter Hingucker. Kimi Heitmann und seine Klassenkameraden boten ihre kandierten Erdnüsse namens Rentierköttel, Schokoberge und Elchlollis aus den Fenstern einer winterlich verschneiten Hausfassade aus Pappe an.

Luca Priebe, ebenfalls aus der SV, war sehr zufrieden mit der Resonanz. Einige Hundert Besucher, vor allem Eltern, tummelten sich am Nachmittag an den Ständen und genossen die musikalischen Darbietungen. Zu hören waren unter anderem die Bläserklassen, ein Streichorchester, die Junior-Band, die Schulband, die Trommel-AG und die Groovin Beasts.