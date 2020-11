Nordenham Im Zeichen von Ermutigung steht ein Gottesdienst, den die evangelische Kirchengemeinde Nordenham an diesem Samstag, 7. November, ab 17 Uhr in der Martin-Luther-Kirche feiert. Das „duo jolly“ hat entsprechende Lieder ausgewählt, die trösten und für das Leben in dieser Zeit Kraft geben sollen. Ebenso in der Martin-Luther-Kirche wird Sonntag, 8. November, ab 10.30 Uhr ein Gottesdienst gefeiert, in dem die Gemeinde über den Bibelvers nachdenkt: „Selig sind die Friedensstifter“. Beide Gottesdienste mit Pastorin Heike Boelmann-Derra dauern etwa 45 Minuten.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail