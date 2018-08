Nordenham Fußballtorwand, Dosenwerfen oder KegeIn – vieles drehte sich am Samstagvormittag in der Innenstadt um Bälle. Aber es galt unter anderem auch, einen Wasserparcours, einen Kartoffellauf und ein Hüpfpferderennen erfolgreich zu bestreiten und die Geschicklichkeit beim Dart- und Angelspiel unter Beweis zu stellen.

Die Einzelhändler in und an der Fußgängerzone hatten bei der dritten Auflage des Kinderfests für ein buntes Programm mit viel Abwechslung und Bewegung gesorgt. Um die 60 Mädchen und Jungen von zwei bis zwölf Jahren beteiligten sich an der Aktion. Sie alle waren mit einem Laufzettel unterwegs und ließen sich an den verschiedenen Stationen ihre Leistungen mit einem Stempel quittieren.

Buchstaben suchen

Zugegeben, gerade bei den Jüngeren klappte nicht alles auf Anhieb, und an einigen der Spielstationen war die Assistenz der Erwachsenen gefragt. In der Buchhandlung von Bestenbostel mussten beispielsweise auf den Büchertischen und an den Regalwänden Buchstaben gesucht und zu einem Lösungswort zusammengesetzt werden, was für die kleineren Teilnehmer natürlich schwierig war.

Und auch beim Torwandschießen vor dem Optikergeschäft Elzholz gab es kaum Treffer. Eine der wenigen, der es tatsächlich gelang, das obere Torloch zu treffen, war Mia Kurzawski. Die Achtjährige ist – anders als ihr Vater früher – keine aktive Fußballerin, sondern tanzt in ihrer Freizeit lieber. „Das ist hier schon schwierig für die Kinder. Aber alle haben trotzdem ihren Spaß“, räumte auch Andreas Wedelich ein. Der Augenoptiker war als Helfer eingesetzt und verteilte neben den Stempelabdrücken Schokoladenfußbälle an alle Teilnehmer.

Es war nicht der einzige Stand mit Süßigkeiten und anderen kleineren Präsenten. Überall gab es in den teilnehmenden Geschäften Bonbons, Luftballons, Sticker und vieles mehr als Belohnung. Bei der Nordwest-Zeitung waren die Taschenlampen und Buntstifte sehr begehrt und schnell vergriffen. Und auch das Eis, das Ilona Tetzlaff abschließend an alle ausgab, die mehr als elf Spielstationen aufgesucht hatten, kam trotz der frühherbstlichen Temperaturen um die 13 Grad bei fast allen gut an. „Das Wetter ist heute deutlich besser als beim letzten Mal“, bilanzierte die Citymanagerin. „Da hatte es einfach nur geregnet.“

Die Schauer am Samstagvormittag schienen die wenigsten Kinder zu stören. Lisa (6) und Ricarda Oltmanns (4) angelten jedenfalls fröhlich im Planschbecken der NWZ, bevor sie sich an das Hüpfpferderennen des Kinderfest-Organisators Nordenham Marketing (NMT) begaben.

Urlauber aus dem Süden

Und auch bei den Urlaubern – in Bayern und Baden-Württemberg enden die Sommerferien erst im September – kam das Kinderfest gut an. „Das ist schon klasse, dass wir mit diesem Angebot auch Urlauber ansprechen können“, freute sich Ilona Tetzlaff von NMT. „Und ich finde es schön, das heute nicht nur Eltern mit ihren Kindern unterwegs sind, sondern auch viele Großeltern.“

Ebenso positiv äußerten sich die Nordenhamer Einzelhändler, die zeitweilig richtig viel zu tun hatten.

Neben NMT, dem Optikergeschäft Elzholz, der Buchhandlung von Bestenbostel und der NWZ beteiligten sich Mode Schröder, Fielmann, die Modehäuser Büsing und Irmer, Schuh-Mann, ModewerkVier, das Juweliergeschäft Klein sowie das Damen-Bekleidungsgeschäft Lille Hus an der Rallye durch die Nordenhamer Innenstadt.