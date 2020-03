Nordenham Wenn am kommenden Sonntag, 8. März, in der Nordenhamer Jahnhalle der internationale Frauentag gefeiert wird, dann bezahlen die Frauen 79 Cent für einen Muffin. Die Männer sind mit einem Euro dabei. „Backen für Lohngerechtigkeit“ nennt sich die Aktion, die sich der Arbeitskreis Weltfrauentag ausgedacht hat. Den Untertitel „Jede(r) bezahlt, was er oder sie verdient“ nehmen die Organisatorinnen wörtlich. Zwischen dem, was Frauen und Männer durchschnittlich verdienen, klafft eine Lücke von 21 Prozent. Gender Pay Gap wird diese Lücke genannt.

Männer willkommen

Natürlich hat der Backwarenverkauf mit den unterschiedlichen Preisen in erster Linie symbolischen Charakter. Männer sollten sich davon nicht abschrecken lassen. Im Gegenteil: Sie sind ausdrücklich willkommen. Mit der Aktion, deren Einnahmen als Spende an das Refugium Wesermarsch geht, solle deutlich gemacht werden, dass Frauentätigkeiten nach wie vor anders bewertet werden als Männertätigkeiten, erläutert die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Nordenham, Karin Windheim-Czichon. Gemeinsam mit dem Arbeitskreis Weltfrauentag bereitet sie Jahr für Jahr den Weltfrauentag vor. Diesmal steht das Thema Entgeltgleichheit im Vordergrund.

Beim Frühschoppen, der um 11 Uhr im Nordenhamer Kulturzentrum beginnt und keinen Eintritt kostet, will Karin Windheim-Czichon in das Thema einführen. Ihrer Meinung nach ist gerade im industriell geprägten Nordenham mit seinen vielen Männerarbeitsplätzen Entgeltgleichheit längst nicht erreicht. Nach der Gleichstellungsbeauftragten spricht die SPD-Bundestagsabgeordnete Susanne Mittag über das Thema. Wie Karin Windheim-Czichon erläutert, bekommen die Besucher Kärtchen und Stifte, um Fragen stellen zu können.

Neben belegten Brötchen gehören auch Stofftaschen zum Angebot, auf denen das Thema Entgeltgleichheit symbolisch dargestellt wird. Und was wäre ein Frühschoppen ohne Musik? Die steuert die Nordenhamer Band Jasch bei. Viele Musikfreunde dürften noch die Nordenham-Hymne der Gruppe im Ohr haben. Nach den Worten von Karin Windheim-Czichon will Jasch für den Frühschoppen in der Jahnhalle ein ganz besonderes Programm auf die Beine stellen.

Zum Arbeitskreis Weltfrauentag gehören Frauen aus verschiedenen Vereinen, Verbänden und Institutionen. Auch das Refugium Wesermarsch ist dabei. Der Verein kümmert sich um die Integration von Migranten. Viele von ihnen backen für den Weltfrauentag. Und viele von ihnen kommen aus Ländern, in denen Frauenrechte keine große Rolle spielen.

Neue Rollen

Zeliha Aykanat vom Refugium hat die Erfahrung gemacht, dass das Verständnis von neuen Geschlechterrollen gerade den Männern vielfach schwer fällt. Die Frauen freuen sich dagegen über neu gewonnene Freiheiten. „Für die Frauen im Refugium ist der Weltfrauentag ein ganz wichtiger Tag“, sagt Zeliha Aykanat.• Auch in Brake wird der internationale Frauentag gefeiert. Ab 14.30 Uhr ist im Centraltheater die Film-Preview „Die perfekte Kandidatin“ zu sehen. Der Film handelt von einer jungen Ärztin in einer kleinen Stadt in Saudi-Arabien, die kurzerhand für den Stadtrat kandidiert. Auch in Brake gehört die Bundestagsabgeordnete Susanne Mittag zu den Gästen.

