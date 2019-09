Nordenham Für viele Nordenhamer gehört Christmas Rock mit der Band Prime Time genauso zur Vorweihnachtszeit wie Spekulatius und Adventskranz. Daher müssen die Fans dieser Konzertreihe jetzt ganz tapfer sein: In diesem Jahr fällt Christmas Rock aus. Die Band hat sich schweren Herzens dazu entschieden, eine Pause einzulegen.

Nach Angaben des Gitarristen Jörg Eilers befinden sich zurzeit mehrere Prime-Time-Mitglieder beruflich und persönlichen in Situationen, die es unmöglich machen, die Konzertvorbereitungen aufzunehmen und dabei den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden. „Christmas Rock bedeutet uns sehr viel“, sagt Jörg Eilers, „wir investieren immer viel Zeit, Energie und Freude, um die Veranstaltung zu etwas besonderem zu machen.“ Unter den jetzigen Umständen sei das allerdings nicht denkbar, so dass die Entscheidung gefallen sei, die drei für den Dezember geplanten Auftritte in der Jahnhalle abzusagen. „Wir machen ein Jahr Pause“, sagt Jörg Eilers, „und hoffen, dass es 2020 wieder heißen wird: ,Hohoho Jahnhalle’.“

Die vorweihnachtlichen Konzerte der Nordenhamer Party-Band gibt es seit 2008 und haben längst Kultstatus. Weil zahlreiche Betriebs- und Vereinsgruppen sowie private Freundeskreise ihre Weihnachtsfeiern gerne mit einem Konzertbesuch bei Christmas Rock verbunden haben, bietet die Jahnhalle in diesem Jahr ein Ersatzprogramm an. An den bislang für Prime Time reservierten Sonnabenden, 14. und 21. Dezember, soll in dem Kulturhaus eine Weihnachts-Disco stattfinden.