Nordenham Viele lassen das alte Jahr bei sich zu Hause mit Fondue oder Raclette ausklingen, andere feiern lieber draußen und in größerer Runde. Etwa 700 Besucher fanden sich am Silvesterabend in den Räumlichkeiten des Landhotels Butjadinger Tor in Abbehausen ein, um dort das neue Jahrzehnt gemeinsam zu begrüßen. Die Karten waren bereits vor Monaten vergriffen gewesen. Auch für die Silvesterfeier 2020 sind schon über 400 Tickets vergeben.

Die große Party in Abbehausen, die sowohl im Brauhaus, auf der Tenne, im Saal, in dem Restaurant und in den Nebenräumen stattfindet, hat eine treue Stammkundschaft. Aber es kommen in jedem Jahr auch neue Gäste dazu.

Los ging es bereits am frühen Abend mit einem umfangreichen Buffet. An den vielen Tischen wurde derweil ausgiebig geklönt. Wer es eher ruhig haben wollte, saß im Restaurant oder in den Nebenräumen. Für Musik zum Tanzen sorgten gleich drei Discjockeys – Bernd Bohlen, Sven Nocker und Jay Kay –, so dass für jeden Geschmack etwas dabei war. Gastronom Udo Venema zeigte sich mit der Jahresabschlussveranstaltung sehr zufrieden. „Es läuft wieder super“, meinte er.

Eine gelungene Sache war auch die Silvesterparty in der Jahnhalle. In dem geschmückten Kulturhaus wurde bis um 3 Uhr ausgelassen gefeiert. Im Laufe des Abends trudelten um die 160 Besucher ein. Discjockey Pasco Schultz sorgte für eine bunte Fetenmischung mit viel Partymusik aus den 1970er bis 1990er Jahren und aktuellen Hits.

Zu vorgerückter Stunde zog es immer mehr Gäste auf die Tanzfläche. „Die Stimmung ist super“, freute sich Jahnhallenmitarbeiter Sven Lüdtke, „alle haben Spaß.“