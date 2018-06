Nordenham Selten funktioniert Publikumsanimation in der Jahnhalle so gut wie am Sonntagnachmittag. Kein Wunder, denn bei dem Kinderkonzert mit der Liedermacherin Suli Puschban aus Berlin und den Blindfischen aus Oldenburg handelte es sich um ein Mitmachprogramm. Und das kam bei den vielen Kindern in dem Nordenhamer Kulturhaus richtig gut an. Auch der Auftritt der Musik-Arbeitsgemeinschaft der Grundschule Süd sorgte für viel Begeisterung im Publikum.

Zur Einstimmung auf das unterhaltsame und spaßige Familienkonzert, das von der Oldenburgischen Landesbank und dem Lions Club Nordenham/Elsfleth gesponsert worden war, erwartete die jungen Besucher zunächst ein Lied der Blindfische, bei dem alle gleich ihr musikalisches Talent unter Beweis stellen konnten. Schon bald sangen da nicht nur die Bandmitglieder Andi Steil, Rolf Weinert und Roland Buchholz, als im Refrain ein kräftiges „Lalala“ und „Schubidudu“ gefragt waren.

Frech und witzig

Ähnlich verhielt es sich, als Suli Puschban mit ihrer Gitarre die Bühne betrat. Mit viel Humor, Leichtigkeit und vor allem mit ihren frechen, witzigen und tiefgründigen Songs zog sie die Mädchen und Jungen sofort in den Bann. Als es um Elvis ging, forderte sie die Zuschauer auf, wie beim Rock‘n’Roll mit den Hüften zu wackeln und die klassische Tolle zu imitieren.

Wahre Lachanfälle bekamen die Kinder bei einem Wurm-Lied über ultimative Pechmomente, die einem im Leben so widerfahren können. Kritischer war dagegen ihr Protestlied „Ich hab’ die Schnauze voll von Rosa“, bevor dann vor der Pause noch eine Cabriofahrt mit einem Hasen angesagt war.

Auch die Erwachsenen wurden von Suli Puschban immer wieder zum Mitmachen angeregt. Wenn der Einsatz des Publikums der Berlinerin zu schwach erschien, hieß es sofort: „Da geht noch was, jetzt aber mit Schmackes!“ Die Zuschauer kamen der Aufforderung postwendend nach.

Suli Puschban scheint in der Wesermarsch eine regelrechte Fangemeinde zu haben. Denn zu ihrer Premiere in Nordenham war auch ein Bus mit 30 Kindern und Erwachsenen aus Elsfleth gekommen. Die gebürtige Wienerin hatte dort im vergangenen Jahr ein Kinderkonzert an einer Grundschule gegeben.

Nach der Pause zeigten zehn Kinder der Musik-AG der Grundschule Süd ihr Können. Auf ihren großen Auftritt hatten sich die Schüler der ersten bis vierten Klasse unter der Leitung von Evelyn Wurm gründlich vorbereitet. In der Jahnhalle wurde dann zur Begeisterung des Publikums eifrig getrommelt und im Takt geklatscht. Die Arbeitsgemeinschaft ist aus einer Kooperation mit der Musikschule Wesermarsch hervorgegangen.

Trio in Ringelhemden

Die rockenden Blindfische erwiesen sich als Spaßgaranten mit originellen Liedern. Die Inhalte der Songs deckten das komplette Spektrum von witzig bis nachdenklich ab. Die Musik der drei Männer in Ringelhemden war meistens rockig, erinnerte zum Teil aber auch an groovenden Rap.

Für viel Gelächter sorgte die Bühneninszenierung, als zum Beispiel ein pinkfarbenes und auf dem Kopf stehendes Töpfchen kurzerhand Verwendung als Cowboyhut fand. Wirklich gut gemacht waren ebenso die Mitmach-Showelemente. Unter anderem hatte das Publikum die Aufgabe, Baustellengeräusche zu imitieren.

Ein dickes Lob verdiente sich die Nordenhamerin Lea Kalytta, die den mehrzeiligen Refrain des Baustellenliedes nahezu perfekt vortragen konnte. Es stellte sich heraus, dass die Sechsjährige im Frühjahr einen Auftritt der Blindfische in Oldenburg miterlebt hatte und seitdem stolze Besitzerin zweier Compact-Discs der beliebten Kinderband ist. „Lea mag Musik“, erzählte ihre Mutter Tanja Kalytta, „und sie kann sich die Liedtexte unheimlich gut merken.“