Nordenham „Das hat heute alles wieder super geklappt“, freute sich am Sonntagnachmittag Reinhard Koopmann vom Theater Fatale. Fünf Nordenhamer Grundschulen beteiligten sich an der fünften Auflage der Nordenhamer Kindertheatertage. Rund 80 Mädchen und Jungen waren auf der Bühne im Güterschuppen zu sehen. Musikalische Unterstützung gab es von der Bläserklasse des Gymnasiums, die nach der Eröffnung durch Bürgermeister Carsten Seyfarth sowohl den ersten als auch den zweiten Teil der insgesamt vierstündigen Veranstaltung einleitete.

Präsentiert wurden fünf Theaterstücke. Den Auftakt machte die Grundschule Süd mit dem Stück „Der Löwenkönig“ gefolgt von den Atenser Schülern und ihrem Theaterstück „Die Bücherhelden“. Die Kinder der Grundschule Einswarden hatten kurzfristig improvisieren müssen, weil einer ihrer Hauptdarsteller ausgefallen war. Ihre etwas andere Darstellung der Aschenputtel-Version kam aber bei den 120 Besuchern – darunter vorwiegend Eltern, Geschwister und Großeltern der Grundschüler – sehr gut an.

In der Pause wechselte dann aufgrund der begrenzen Sitzplatzanzahl im Güterschuppen das Publikum, so dass trotz der hochsommerlichen Temperaturen insgesamt um die 240 Zuschauer den Theaternachmittag besuchten. „Das war heute ein regelrechter Zuschaueraustausch. Mal was ganz anderes“, sagte Reinhard Koopmann lachend.

Die Grundschule Blexen führte dann ebenfalls Aschenputtel auf, die Kinder der Grundschule Abbehausen die Geschichte „Pechvogel oder Glückspilz“. Alle Mitwirkenden an diesem fünften Kindertheatertag mit Musikbegleitung machten ihre Sache so gut – die Rollen waren teilweise recht komplex –, dass durchweg viel applaudiert wurde und auch begeisterte Pfiffe nicht ausblieben.

Die ersten Vorbereitungen für den öffentlichen Auftritt hatten bereits im Januar begonnen. Nach der Zusammenstellung der Stücke folgten die ersten Proben. Die jeweiligen Requisiten und Kostüme organisierten die Grundschullehrerinnen und Eltern. Fünf ehrenamtliche Kräfte vom Theater Fatale, darunter drei Maskenbildner, sorgten am Sonntag für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung.

Anders als in den Vorjahren fand die Veranstaltung, die sich normalerweise über zwei Tage zieht, an einem einzigen Nachmittag statt. Grund dafür waren die anfangs eher zurückhaltenden Anmeldungen.