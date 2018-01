Nordenham Solidarität, Respekt, Akzeptanz von Andersartigkeit, Dialog- und Kritikfähigkeit, Engagement und vor allem Offenheit – Werte, die in Nordenham von zentraler Bedeutung sind und das Leben an der Unterweser lebenswert machen. Das zeigte sich einmal mehr beim traditionellen ökumenischen Neujahrsempfang, der am Samstagvormittag im Pfarrheim der katholischen St. Willehad-Kirche stattfand.

180 Einladungen hatte die Pfarrei im Vorfeld des Treffens verschickt. Rund 120 Gäste kamen zu der geselligen Veranstaltung an der St.-Willehad-Straße, um intensive Gespräch zu führen und einander alles Gute für 2018 zu wünschen. Pfarrer Karl Jasbinschek hatte bewusst nicht nur Vertreter der beiden großen christlichen Kirchen eingeladen, sondern ebenso auch Abgesandte aus der neuapostolischen Kirche, aus den Moscheen, aus Politik und Verwaltung, der Wirtschaft, von Verbänden, Vereinen, Gremien und Gruppen, die in Nordenham aktiv sind und das Miteinander der Menschen fördern.

„Unser Neujahrsempfang ist ein Dankeschön an Ihr beeindruckendes Engagement“, sagte der Seelsorger den Gästen. Auch der evangelisch-lutherische Pfarrer Dietmar Reumann-Claßen sowie Bürgermeister Carsten Seyfarth betonten in ihren Grußworten, wie wichtig das soziale Miteinander, das Zuhören und Hinterfragen, Offenheit und das Aufeinanderzugehen seien. Das ist eine Erkenntnis, die auch aus dem irischen Segen „Geh deinen Weg“ von 1692 hervorgeht, den Pfarrer Karl Jasbinschek und Diakon Christoph Richter vortrugen. „Mit all ihrem Trug, ihrer Plackerei und ihren zerronnenen Träumen – die Welt ist immer noch schön!“ heißt es da. Gleichwohl sei die Weltpolitik in diesen Zeiten mit äußerster Vorsicht und mit Argwohn zu sehen, so die Redner.

Auch die Sternsingeraktion 2018, die allein in Nordenham bislang mehr als 3900 Euro gegen ausbeuterische Kinderarbeit in Indien eingebracht hat, ist ein Zeichen dafür, dass Zusammenhalt und Engagement unverzichtbar sind. Das Dreikönigssingen ist die größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder weltweit, und auch Samstag während des Empfangs wurde weiter für den guten Zweck gesammelt.

Nach dem offiziellen Teil des Empfangs nutzen die Besucher die Gelegenheit, um sich einander näher bekannt zu machen und sich auszutauschen. Für die musikalische Untermalung sorgte die Geigenspielerin Elena Atomei mit Werken von Beethoven, Vivaldi und Bach.

In Nordenham und Umgebung wird die Ökumene seit vielen Jahren gelebt. Egal, ob bei konfessionsverbindenden Trauungen, Beerdigungen, Vespern oder im Rahmen der Urlauberseelsorge – die Zusammenarbeit läuft gut. Es gebe einen intensiven und regelmäßigen Austausch zwischen den Vertretern der katholischen und evangelischen Kirche, berichteten Karl Jasbinschek und Dietmar Reumann-Claßen.