Nordenham Von den Wettervorhersagen wollen Stefan Tönjes und Dr. Peter Klan in diesen Tagen nichts wissen. Sie drücken einfach nur die Daumen und hoffen, dass es am 10. August trocken bleibt. Viele Musikfreunde aus Nordenham und Umgebung sehen das genauso. Denn an dem Sonnabend steht die 15. Auflage des Konzerts „Klassik im Park“ bevor. Regen wäre bei dem Freiluft-Ereignis ein echter Stimmungstöter. Daran möchten die beiden Veranstalter lieber gar nicht denken.

Stefan Tönjes und Peter Klan gehören zu den Gründungsvätern von Klassik im Park. Die Premiere gab’s 2002 auf Gut Schützfeld, wo die Veranstaltung nach wie vor zu Hause ist. Inzwischen besteht das Organisationsteam nur noch aus den beiden Nordenhamern, weil ihre Mitstreiter nach und nach aus Altersgründen den Rückzug angetreten haben. Auch das finanzielle Risiko liegt bei ihnen. Daher sind sie froh, dass sich Geldgeber gefunden haben, die Klassik im Park unterstützen.

Die größte Einzelsumme in Höhe von 5000 Euro steuert die Hofmann-Förder-Stiftung bei. Die Raiffeisen- und Volksbank Varel-Nordenham spendiert 1000 Euro. Und mit 700 Euro ist die Kulturstiftung Nordenham dabei. Bei einem Treffen mit den Sponsoren am Montagvormittag haben Stefan Tönjes und Peter Klan den Sponsoren ihren Dank ausgesprochen. „Ohne ihre Hilfe wäre Klassik im Park nicht machbar“, betonte Stefan Tönjes.

Vorbild aus Bremen

Für das Freiluft-Konzert im Park von Gut Schützfeld hatten sich Tönjes, Klan & Co. einst vom Sommer in Lesmona inspirieren lassen. Diese Erfolgsveranstaltung im Bremer Stadtteil Burglesum ist das große Vorbild der Nordenhamer Ausgabe, die natürlich etwas bescheidener ausfällt. „Klein, aber fein“, beschreibt Peter Klan die Zielrichtung.

Die Organisatoren halten die idyllische Grünanlage von Gut Schützfeld nach wie vor für den idealen Veranstaltungsort, auch wenn die logistischen Voraussetzungen dort nicht die besten sind. Es erfordert eine Menge Arbeit, das Gelände zu einer Freiluft-Konzertarena herauszuputzen. Stefan Tönjes und Peter Klan sind froh, dass die Männer des Lions Clubs Nordenham/Elsfleth mit anpacken wollen. Der Arbeitseinsatz beginnt am Freitag um 14 Uhr.

Die „Klassik“ im Titel hat die Veranstaltung der Tatsache zu verdanken, dass bei der ersten Konzertnacht auf Gut Schützfeld das Kammerorchester St. Anna Bardenfleth aufspielte. Aber ausschließlich auf Klassik sind die Ausrichter nicht fixiert. „Von Bach bis Beatles“, schildert Stefan Tönjes die Bandbreite.

Bei der 15. Auflage an diesem Sonnabend bleibt die Klassik sogar außen vor. Die Gruppe Quadro Nuevo präsentiert Weltmusik, die vom Tango aus Argentinien bis zum Swing vom Balkan reicht. So gesehen ist die Verpflichtung des international bekannten Quartetts ein Experiment. „Wir sind auf die Reaktionen des Publikums sehr gespannt“, sagt Stefan Tönjes.

Atempause gegönnt

Zu den besten Zeiten hat Klassik im Park mehr als 800 Besucher angelockt. Doch zuletzt schwächelte der Zulauf, so dass sich das Organisationsteam im vergangenen Jahr eine Atempause gönnte. Zwischenzeitlich drohte gar das endgültige Aus der Veranstaltung. Aber dann haben sich Stefan Tönjes und Peter Klan – ermuntert von vielen Musikfreunden – dazu entschlossen, es noch einmal zu wagen. Auch in finanzieller Hinsicht. An das Minus vor zwei Jahren erinnern sich die beiden Veranstalter ungerne. „Wenn 500 Besucher kommen, sind wir zufrieden“, sagt Stefan Tönjes.