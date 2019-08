Nordenham Dass der Auftritt von Iron Butterfly am Mittwoch, 11. September, in der Nordenhamer Stadthalle Friedeburg ein ganz besonderes KonzeWer zum Nulltarif dabei sein möchte, sollte beim Gewinnspiel der NWZ sein Glück versuchenrtereignis ist, zeigt allein die Tatsache, dass es schon Kartenbestellungen aus Hamburg und Düsseldorf gibt. Die Band, die ihre erfolgreichste Zeit Ende der Sechzigerjahre hatte, ist noch immer gefragt. Wer zum Nulltarif dabei sein möchte, sollte beim Gewinnspiel der NWZ sein Glück versuchen. Die NWZ verlost für das Konzert zehn Freikarten.

Wer an Iron Butterfly denkt, denkt natürlich an „In-A-Gadda-Da-Vida“. Der Song gehört zu den Klassikern der Rockmusik. Die Albumversion ist mehr als 17 Minuten lang. Sie füllte in der Langfassung die gesamte B-Seite der gleichnamigen LP. Und sie hat sich tief eingebrannt in das musikalische Gedächtnis vieler Rockfans.

Im September kommt Iron Butterfly zu drei Konzerten nach Deutschland. Der Auftritt in Nordenham ist der einzige in ganz Norddeutschland.

Gegründet wurde die Band im kalifornischen St. Diego. Die im Juli 1968 veröffentlichte LP „In-A-Gadda-Da-Vida“ wurde über vier Millionen Mal verkauft, hielt sich über ein Jahr in den Top Ten und hat mit ihrem langen Schlagzeugsolo Rockgeschichte geschrieben und darüber hinaus einen Sound kreiert, der die Entwicklung von Hard Rock und Heavy Metal maßgeblich beeinflusste.

Iron Butterfly löste sich 1971 auf. In den folgenden Jahrzehnten gab es ein munteres Wechselspiel zwischen Wiederbelebung und erneuter Auflösung.

In der aktuellen Besetzung gibt es Iron Butterfly seit 2015.

Ron Bushy, letztes verbliebenes Gründungsmitglied, formierte die Band neu. Zur Formation gehören jetzt Eric Barnett (Gitarre und Gesang), Ray Weston (Schlagzeug), Dave Meros (Bass) und Martin Gerschwitz (Keyboards und Gesang), der schon von 2006 bis 2012 für das Tastenspiel bei Iron Butterfly zuständig war. Ron Bushy selbst geht aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr mit auf Tour, hat aber die bestehende Besetzung „abgesegnet“, so dass sich die Band höchst offiziell Iron Butterfly nennen darf.

Das Vorprogramm in der Friedeburg bestreitet die neue Nordenhamer Formation Primal Rock, die zu einem Großteil aus Urgesteinen der Nordenhamer Musikszene besteht. Bassist und Sänger Helmut Dietrich hat zuletzt bei Old Age gespielt hat. Gitarrist Andreas Plump spielt noch bei den Bands Lyrical Waves und Deichfieber. Zweiter Gitarrist bei Primal Rock ist Stefan Scatulla, der zuletzt bei Green Lavender und den Peated Mods spielte. Der Jüngste im Bunde ist Jannis Otto. Er kommt aus der Schlagzeugschule von Michael Ehré. Außer bei Primal Rock trommelt er auch bei Die Meldung.

• Die Karten für das Konzert kosten 31,50 Euro im Vorverkauf und 35 Euro an der Abendkasse. Die Tickets gibt es unter anderem bei allen Verkaufsstellen von Nordwest-Ticket. NWZ-Abonnenten erhalten einen NWZ-Card-Rabatt auf ihre Karten in den NWZ-Geschäftsstellen und bei allen NWZ-Annahmestellen, die an das Ticketsystem von Nordwest-Ticket angebunden sind. Bei Bestellungen unter Telefon 0441/9988 7766 oder www.nordwestticket.de ggf. zzgl. Buchungs- und Versandkosten.

