Konzert in Nordenham: Swing und Jazz in der Jahnhalle

Nordenham Einen Leckerbissen für Freunde der Jazz- und Swingmusik serviert die Jahnhalle am Freitag, 30. Oktober. Dann gibt die Gruppe Chapeau Manouche ein Gastspiel in dem Nordenhamer Kulturhaus. Die vierköpfige Formation aus Oldenburg tritt mit Geige, Kontrabass und zwei Gitarren auf. Angelehnt an die Musik des Jazzgitarristen Django Reinhardt spielt das Quartett konzertanten Swing zwischen Tradition und Moderne. Die Band besteht aus Manolito Steinbach, Wilhelm Magnus, Clemens Schneider und Benjamin Bökesch. Als Gastmusiker ist Sorin Ferat dabei. Das Konzert beginnt um 20 Uhr; Einlass ist ab 19.30 Uhr. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf für 14 Euro in der Geschäftsstelle des Vereins Nordenham Marketing & Touristik (Telefon 04731/93640) am Marktplatz. Jahreskartenbesitzer sollten sich per E-Mail unter der Adresse jahnhallenordenham@gmx.de anmelden.