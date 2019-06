Nordenham Die Vorfreude steigt: Am 14. und 15. Juni geht auf der Osterfeuerwiese am Weserstrand das legendäre Fonsstock-Festival über die Bühne. Und zwar als Jubiläumsausgabe. Denn die große Live-Show mit einem Band-Mix, der vor allem die Herzen der Punkrock-Fans höher schlagen lässt, findet bereits zum 25. Mal statt. Für das Festival verlost die NWZ 10 mal 2 Freikarten. Die Tickets gelten für beide Veranstaltungstage. Einsendeschluss für das Gewinnspiel ist am Freitag, 7. Juni, um 17 Uhr.

Hier das Festival-Programm:

• Freitag, 14. Juni: 16 Uhr: Shantychor Rodenkirchen; 17 Uhr: Not My Art (Metal, Hardcore, Alternative/Nordenham), 18 Uhr: Empire me (Melodic Punkrock/Osnabrück), 19 Uhr: 20 Belows (Pop-Punk/Kopenhagen, Dänemark); 20.15 Uhr: Macsat (Punk, Rock/Münster); 21.30 Uhr: Bitume (Punkrock/Oldenburg); 23.15 Uhr: Red City Radio (Punkrock/Oklahoma City, USA).

• Sonnabend, 15. Juni: 11 Uhr: Radau (Rock für Kinder/Hamburg); 12.45 Uhr: Shantychor Nordenham; 14.15 Uhr: Hush Puppies (Punkrock/Oldenburg); 15.30 Uhr: Zatopeks (Pop-Punk/London, England); 16.45 Uhr: The Porters (Folk-Punk/Düsseldorf, Duisburg); 18.15 Uhr: Tequila and the Sunrise Gang (Reggae-Ska-Punk/Kiel); 19.45 Uhr: The Apers (Punkrock/Rotterdam, Niederlande); 21.15 Uhr: The Real McKenzies (Folk-Punk/Vancouver, Kanada); 23 Uhr: The Baboon Show (Punk, Garage, Powerpop/Stockholm, Schweden).

Erstmals gibt es einen Programmpunkt für Kinder mit der Band Radau aus Hamburg. Bei ihrem Auftritt am Sonnabend ab 11 Uhr haben Kinder im Alter bis zu zwölf Jahren freien Eintritt.

Für diejenigen, die es nicht erwarten können, beginnt Fonsstock in diesem Jahr schon eine Woche früher. Am Sonnabend, 8. Juni, bekommen Fonsstock-Freunde in der Nordenhamer Jahnhalle einen Vorgeschmack auf das Festival. Ab 19 Uhr sind dort vier Bands zu hören: Not Scientists, Sewer Rats, Damniam und die Lokalmatadoren von Die Meldung. Schwerpunkt ist natürlich Punkrock.

Tickets für das Nordenhamer Fonsstock-Festival gibt es in allen Vorverkaufsstellen der Nordwest-Zeitung. Inklusive aller Gebühren kosten sie 28,85 Euro.