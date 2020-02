Nordenham Hört man Musik mit geschlossenen Augen, entstehen Bilder, Erinnerungen und Filme. Für Hartmut Becker ist das ein „Ohrenkino“, das er zum Motto seines neuen Programms mit Liedern von Reinhard Mey gemacht hat. Damit begeisterte der 59-jährige Sänger und Gitarrist aus Blexen erneut rund 200 Besucher bei seinem alljährliche Auftritt in der ausverkauften Jahnhalle. Das Publikum erlebte einmal mehr einen sehr unterhaltsamen Abend mit Hits und weniger bekannten Songs des Berliner Liedermachers.

Konzerte des leidenschaftlichen Reinhard-Mey-Fans sind nicht nur ein musikalischer Genuss, bei dem Hartmut Becker mit sympathischer, sanfter Stimme und hervorragendem Gitarrenspiel seinem Idol sehr nahe kommt, sondern stets auch eine gewollte politische Protestkundgebung. In einer Art Lesung mit Geschichten und Gedichten verdeutlicht er die in manchen Liedern von Reinhard Mey steckende Sozialkritik und vermittelt dem Publikum seine Ansicht zu weltlichen und kommunalen Geschehnissen. So auch am Sonnabend in seiner „Wohnstube“ Jahnhalle, in der er seit 2004 auftritt.

Dem Lied „Viertel vor Sieben“ ging das Gedicht von „Herrn Heute und Herrn Zukunft“ voran. Es beschäftigte sich unter anderem mit dem Klimawandel. Weil „Herr Heute“ alle Ressourcen verbraucht hatte, bekam „Herr Zukunft“ ein Problem. Der konnte „Herrn Heute“ aber nicht mehr finden, denn aus dem war „Herr Gestern“ geworden. „Herr Zukunft“ musste nun als neuer „Herr Heute“ mit der Situation klarkommen.

Kritik an Egomanen

Hartmut Becker kritisierte die unter den Politikern steigende Zahl der Egomanen und führte als Beispiele unter anderem den FDP-Politiker Thomas Kemmerich in Thüringen und den US-Präsidenten Donald Trump an. Der zunehmenden Egoismus werde auch in den sozialen Medien deutlich. Dazu passte das Lied „Im Namen des Wahnsinns“. Es stammt von Konstantin Wecker, der es aber auch schon gemeinsam mit Reinhard Mey gesungen hat.

Als „weit angereisten“ Gast begrüßte Hartmut Becker einen Eisbären, der den Verlust seiner Heimat aufgrund des Klimawandels beklagte. Dem Statement ließ der Sänger die Lieder „Es gibt keine Maikäfer mehr“ und „Über den Wolken“ folgen.

„Lest Zeitung, um euch zu informieren“, appellierte Hartmut Becker an sein Publikum. Zwei Nachrichten hätten ihn aber nachdenklich und traurig gemacht. Durch die Ansiedlung eines Fachmarktes mit fünf Läden im Atenser Nordsee-Gewerbegebiet werde in der Nordenhamer Innenstadt weiter ausbluten. Die könne dann ja ganz nach Atens verlegt werden. Statt Fördergelder für den Abriss sollten die besser für den Erhalt und die Nutzung des Nordenhamer Bahnhofgebäudes gesucht werden. „Eigentum verpflichtet“, wandte sich Hartmut Becker unter dem Beifall seiner Zuhörer an die Deutsche Bahn.

Passend um Konzertmotto „Ohrenkino“ wünschte sich der Sänger einen besseren Besuch des Nordenhamer Filmpalastes. Dafür sollte es neben den Filmfestspielen in Cannes und Oldenburg auch solche in Nordenham geben, wofür der rote Teppich auf der Hansingstraße ausgerollt werden könnte. Diesen Vorschlag besiegelte Hartmut Becker mit dem Lied „Abendpantolette“, das in die Kategorie „humorvolle Unterhaltung“ fiel.

Gute Nacht, Freunde

Traditionell beschloss er sein Konzert mit dem Ohrwurm „Gute Nacht, Freunde“, der von vielen Fans mitgesungen wurde. Endgültig durfte der Doktor der Chemie nach zweieinhalb Stunden die Bühne aber erst nach zwei Zugaben verlassen.

„Being Reinhard Mey“ ist ein von William Wahl und Thomas Aydintan geschriebener Song mit dem Refrain „Gefangen in dem Leib von Reinhard Mey“. Den hat Hartmut Becker in „Gefangen in der Musik von Reinhard Mey“ umgetextet. Damit hat er den Nagel nicht nur auf den Kopf getroffen, sondern auch für eine große Bereicherung der Nordenhamer Kulturszene gesorgt. Schon jetzt dürfen sich die Fans auf den Auftritt in 2021 in der Jahnhalle freuen. Stoff für ein neues Programm gibt es genug, denn der Blexer hat bislang „erst“ 150 der rund 800 Chansons seines Idols interpretiert.

Den nächsten Auftritt gibt es aber bereits am 23. Mai in Stollhamm. Dort präsentiert Hartmut Becker ab 19.30 Uhr in der kleinen Kulturkapelle bei einer Veranstaltung des Vereins Literaturplus Wesermarsch ein Programm mit dem Titel „Mey im Mai“.