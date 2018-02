Nordenham Ganz konsequent ist Hartmut Becker nicht geblieben. Hatte er doch ein Programm mit maritimem Schwerpunkt in Aussicht gestellt und in der Ankündigung die seemännischen Koordinaten Nordenhams angeführt. Doch die Abweichungen vom Thema kamen bei seinem Solokonzert am Freitag in der ausverkauften Jahnhalle ebenso gut an wie die vielen Lieder, in denen ein Bezug zu Wasser oder Meer steckte.

Mit dem recht jungen Titel „Gute Kühe kommen in den Himmel“ (2016) bezog sich der Blexer Gitarrist und Sänger ganz aktuell auf den Fall einer holländischen Kuh, die dem Schlachthof entfloh, sich im Wald versteckte und nun auf einem Gnadenhof überleben darf. Für diese ironische Ballade von Reinhard Mey über unseren schändlichen Umgang mit „Nutztieren“ und deren fiktiven Aufstand gab es jedenfalls viel Beifall.

Um so etwas auf die Bühne bringen zu können, muss ein Musiker nicht nur Fingerpicking beherrschen und über eine angenehme, passende Stimme verfügen, sondern er muss mit dem Mund auch schnell und geschickt sein. Gute Augen sind auch vonnöten, denn Meys Balladen kann ein Amateur schwerlich alle auswendig lernen. Da muss à tempo abgelesen werden!

Präzises und souverän

Außerdem wollen die umfangreichen und sprachlich höchst anspruchsvollen Texte mitunter nur schwer in den Rhythmus des Liedes passen. Und da ist ein präzises Timing angesagt. Hartmut Becker, der sich schon seit vielen Jahren mit dem Liedgut Meys beschäftigt, meistert all diese Schwierigkeiten souverän.

Das hat allerdings auch schon bedenkliche Folgen, wie er augenzwinkernd erklärt. Wenn nämlich Fremde und Bekannte ihn immer wieder „Reinhard“ nennen und er auf „Hartmut“ bestehen muss. Passend zu dieser Misere griff er den Song des Vokalensembles „Basta“ mit dem Titel „Gefangen im Leib von Reinhard Mey“ auf – sehr zur Erheiterung seiner Fans.

Für die Moderation hatte Hartmut Becker sich viele Gedanken gemacht, bezog sich immer wieder auf das Thema Wasser und Meer, arbeitete mit Metaphern und fügte Gedichte und Zitate ein. Daneben kommentierte er ganz persönlich und auch deutlich Ereignisse und Entwicklungen aus Politik und Gesellschaft, für die wiederum das passende Lied gespielt wurde.

Klar, auf „Über den Wolken“ konnte er nicht verzichten. Er beeindruckte aber auch mit seltener gespielten Songs wie dem ökologisch geprägten „Das Meer“ und der allegorischen Gesellschaftskritik in „Das Narrenschiff“, die bestens zu einer Zeit mit Trump, Erdogan, Kim Jong Un und ähnlichen Gestalten passt.

Sein persönliches Lieblingslied an diesem Abend war „Einen Antrag auf Erteilung eines Antragsformulars“. Denn Hartmut Becker hatte beruflich in den letzten Monaten mit den Tiefen und Wirrungen des deutschen Steuerrechts viel unangenehme Arbeit zu erledigen. Die Reinhard-Mey-Satire sprach nicht nur dem Sänger an diesem Abend aus dem Herzen.

„Der Fischer und sein Boss“, ein Sozialdrama um die Verlockungen des Geldes und dessen Macht über Herz und Verstand, schloss den Zyklus der Weltschmerz-Stücke.

Nicht nur düster

Angesichts solch eher düsterer Perspektiven kündigte Hartmut Becker jedoch vorsorglich an, dass im zweiten Teil seines Konzertes angenehmere Aspekte des maritimen Themas berührt würden. Mit „Die Flaschenpost“ schloss eine Ode an die Freundschaft und deren Unvergänglichkeit entließ er sein Publikum in die Pause.

Sein Publikum hielt ihm die Treue, für die es bis zu den Zugaben mit ganz vielen Reinhard-Mey-Songs, maritimer Conférence und persönlichen Kommentaren und Beobachtungen in wahrhafter Wohnzimmerstimmung belohnt wurde.