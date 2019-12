Nordenham „Christmas swingt“ lautet das Motto an diesem Freitag, 13. Dezember, in der Nordenhamer Jahnhalle. Ab 20 Uhr wollen die Sängerin Gabriela Koch und das Benny-Grenz-Trio beschwingte weihnachtliche Melodien vom musikalischen Himmel rieseln lassen.

Bei „Let It Snow“, „Rudolf The Red Nosed Reindeer“ oder „Santa Claus Is Coming To Town“ wird es vom ersten Song an weihnachtlich. Auch etwas unbekanntere Lieder wie etwa das schwedische „När Juldagsmorgon Glimmar“ (Wenn Heiligabend schimmert) oder die instrumentale Eigenkomposition „Home“ haben einen festen Platz im weihnachtlichen Programm des Quartetts.

Gabriela Koch ergänzt das Benny-Grenz-Trio mit ihrer facettenreichen Stimme. Die eigenen Arrangements bekannter Jazz-Standards betten diese in den Sound des Trios ein und erzeugen so einen harmonischen aber stets abwechslungsreichen Gesamtklang. Ihre bewegliche, sehr kräftige und dabei so angenehme Stimme ist für den Swing wie geschaffen. Viele Zwischentöne, Windungen und Wendungen lassen sie fast wie ein eigenständiges Wesen erscheinen, das das Publikum und die Musiker auf der Bühne gleichermaßen umgarnt.

Das Benny-Grenz-Trio steht seit 2009 regelmäßig als Begleitband für Gabriela Koch auf der Bühne. Im Jahre 2010 entwickelte Arrangeur und Bandleader Benny Grenz das Weihnachtsprogramm „Christmas Swingt“. Bekannte amerikanische Weihnachtslieder werden mit viel Pep und Charme neu aufgelegt und interpretiert.

Neben Benny Grenz am Piano gehören der Bassist Mario Emde und der Schlagzeuger Julian Nicolaus zur Band.