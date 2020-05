Konzertreihe In Nordenham: Klassik im Park startet 2021 wieder durch

Cello, Piano und Klarinette

Drei junge Musiker gestalten das Programm bei Klassik im Park am 17. Juli 2021.

Clara Berger am Cello stammt aus Osnabrück. Sie begann ihre künstlerische Ausbildung an der Musikschule Lübeck und machte ihren Bachelor-Abschluss am Royal College in London. Zurzeit belegt sie einen Master-Studiengang an der Hochschule für Musik, Theater und Medien (HMTM) in Hannover. Unter anderem spielt sie als Orchestermusikerin an der Staatsoper Hannover und an Deutschen Kammerakademie Neuss.

Marie Rosa Günter am Piano ist eine gebürtige Braunschweigerin. Sie absolviert derzeit das Konzertexamen an der HMTM in Hannover. Die Pianistin hat auf internationaler Ebene mehrere Preise gewonnen. Als Kammermusikerin tritt Marie Rosa Günter häufig bei Konzerten auf.

Timo Tromp an der Klarinette stammt aus den Niederlanden. Er spielt das Instrument bereits seit seinem 8. Lebensjahr. Seine Ausbildung absolvierte er in Amsterdam und in Hannover. Timo Tromp musiziert in der Deutschen Kammerakademie Neuss und in der Neuen Philharmonie Westfalen.