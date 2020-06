Kultur In Nordenham: Instant Impro unter freiem Himmel

Nordenham Die Idee ist aus der Not heraus entstanden, aber trotzdem gut: Weil die Jahnhalle aufgrund der Corona-Pandemie zurzeit keine Veranstaltungen in geschlossenen Räumen ausrichten darf, stellt sie ein Kulturereignis unter freiem Himmel auf die Beine. Schauplatz ist das Außengelände des Störtebeker-Bades in Atens. Dort gibt die Comedy-Truppe von Instant Impro aus Bremerhaven am Sonnabend, 11. Juli, ein Gastspiel.

Bei entsprechender Resonanz können sich Jahnhallenchef Stefan Jaedtke und sein Kollege Sven Lüdke durchaus vorstellen, in diesem Sommer noch weitere Open-Air-Veranstaltungen anzubieten. So gesehen ist der Auftritt von Instant Impro auf dem Freibadgelände ein Versuchsballon.

Tickets für den Comedy-Abend sind ausschließlich im Vorverkauf zu bekommen. Der startet an diesem Sonnabend, 27. Juni, in der Geschäftsstelle des Vereins Nordenham Marketing & Touristik (Telefon 04731/93640) am Marktplatz.

Die Corona-Beschränkungen erfordern es, dass die Besucher beim Kartenkauf ihre persönlichen Daten angeben müssen, damit im Fall der Fälle die Infektionskette nachvollzogen werden kann.

Bei der Veranstaltung ist die Zahl der Plätze auf etwa 220 beschränkt. Die Besucher sollten nach Möglichkeit eigene Stühle mitbringen. Zur Einhaltung der Abstandsregeln markiert das Jahnhallenteam entsprechende Felder auf dem Boden.

Das Improvisationstheater mit Instant Impro beginnt um 20 Uhr; Einlass ist ab 19 Uhr. Der reguläre Ticketpreis beträgt 19 Euro. Schüler, Studenten und Schwerbehinderte müssen nur 13 Euro zahlen.