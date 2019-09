Nordenham Musik, Theater, Comedy und Lesungen: Wenn es um kulturelle Vielfalt geht, dann gibt es keine Veranstaltung in Nordenham, die es mit der Langen Nacht der schönen Künste aufnehmen kann. Am nächsten Freitag, 13. September, geht in der Innenstadt die vierte Auflage des Kulturreigens über die Bühne. Der Verein Nordenham Marketing & Touristik (NMT) hatte ihn vor drei Jahren gemeinsam mit dem Kunstverein aus der Taufe gehoben. In diesem Jahr präsentieren sich 15 Künstler und Künstlergruppen in mehreren Läden im Stadtzentrum. So viel wie noch nie zuvor.

Die Idee, Einzelhandel und Kultur miteinander zu verbinden, kommt an: Wenn sich Geschäfte in Konzertsäle und Galerien verwandeln, dann strömen die Nordenhamer zu Hunderten in die Innenstadt. So war es in den vergangenen Jahren. Und so soll es auch am kommenden Freitag sein. Das Kulturprogramm war jedenfalls noch nie so abwechslungsreich wie in diesem Jahr. Es reicht von Schlager bis Shakespeare, von Gospel bis Heavy Metal. Und ganz zum Schluss betritt im Schuhgeschäft Fasting ein Künstler die Bühne, der normalerweise deutlich größere Hallen füllt. Es ist der Hamburger Friseur Dennis Grundt, der als Comedian gerne von den absurden Erlebnissen in seinem Berufsalltag erzählt.

Von 17 bis 22 Uhr läuft das Kulturprogramm im 30-Minuten-Turnus in der Innenstadt. Um die Vorbereitungen hat sich diesmal Annika Ahrends gekümmert. Die NMT-Auszubildende hat alle Register gezogen, um viele Künstler aus unterschiedlichen Genres zu gewinnen. Und sie hat ihre Fühler weit über Nordenham hinaus ausgestreckt. Nach wie vor sorgen viele Teilnehmer aus Nordenham und Umgebung dafür, dass das Lokalkolorit erhalten bleibt. Aber Annika Ahrends ist bei ihrer Suche nach Künstlern auch in Bremen, Wilhelmshaven und Oldenburg fündig geworden.

Reich werden die Mitwirkenden bei der Langen Nacht der schönen Künste nicht. Aber es gibt immerhin erstmals eine Gage, wenn auch keine besonders üppige. Und noch etwas ist neu: NMT-Geschäftsführerin Ilona Tetzlaff hat sich die Anregung vieler Besucher aus dem vergangenen Jahr zu Herzen genommen und dafür gesorgt, dass eine Imbiss- und eine Getränkebude öffnen werden.

Bis 22 Uhr kann in den Geschäften nicht nur Kultur genossen werden. Es kann auch eingekauft werden. NMT will sich mit der Langen Nacht der schönen Künste an der Aktion „Heimat Shoppen“ der Industrie- und Handelskammer beteiligen. Ziel der Aktion ist es, die Bedeutung lokaler Einzelhändler, Dienstleister und Gastronomen für die Lebensqualität mehr ins Bewusstsein zu rücken.

Bereits ab Montag, 9. September, stellen elf Künstler ihre Arbeiten in verschiedenen Geschäften in Nordenham aus. Dabei handelt es sich um Heidrun vom Endt (Mode Viola Buller), Waltraud Haffner (Favors), Manfred Wessels (Brandes Hörakustik), Reinhold Manski (Irmer), Lili Mayerhöfer Kárándi (Mode Schröder), Hedda Herder (SchuhMann), Melinda Helena Clabes (Juwelier Klein), Wolfgang Wolff (Modehaus Büsing), Birthe Wettermann (Esprit), Chris Maréchal (Moderwerk Vier) und Gabriele Hosch (Fasting).