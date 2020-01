Nordenham Kleine Gaumenfreunden und kurze Lesungen, eine Kriminallesung mit Simone Buchholz, die Vorstellung eines neuen Reiseführers für die Wesermarsch und ein Einblick in Ermittlungsarbeit zu realen Mordfällen – das alles steht auf dem Veranstaltungsprogramm der Nordenhamer Buchhändlerin Anne von Bestenbostel für die Monate Januar und Februar.

Städtepartnerschaft

Zum Auftakt ist ihre Buchhandlung in der Marktpassage in Nordenham Gastgeber für einen Jour de France: Besucher aus Nordenhams französischer Partnerstadt St. Etienne du Rouvray werden erwartet. Der Nordenhamer Freundeskreis lädt in die Buchhandlung zu Gaumenfreuden und kurzen Lesungen französischer Texte und deutschen Übersetzungen mit musikalischer Untermalung ein. Diese Veranstaltung findet statt am Mittwoch, 22. Januar. Beginn: 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet 5 Euro.

• Simone Buchholz stellt ihren neunten Krimi am Mittwoch, 29. Januar, in der Buchhandlung von Bestenbostel vor. Beginn: 19.30 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf für 15 Euro. Buchhändlerin Anne von Bestenbostel spricht begeistert von einem Spitzenbuch. Das neue Werk von Simone Buchholz sei sowohl praxisnah recherchiert als auch intellektuell, unterhaltsam und lustig.

Alles dreht sich um die toughe Staatsanwältin Chastity Riley. Der Kriminalroman mit dem Titel „Hotel Cartagena“ hat’s in sich und entführt die Leser nach Südamerika und in den Hamburger Stadtteil St. Pauli.

• „Endlich gibt es einen Reiseführer für die Wesermarsch sowohl für Touristen als auch für uns Einheimische“, freut sich Anne von Bestenbostel auf das Buch von Natascha Manski und Diana Mosler. Titel: „Lieblingsplätze – Wesermarsch und umzu“. Vorgestellt wird die Neuerscheinung auf einer Book Release Party am Samstag, 15. Februar, in der Moorsee Mühle. Beginn: 19.30 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf für 14 Euro.

Mit Heimat verbunden

Natascha Manski ist gebürtige Nordenhamerin, war als Redakteurin in der Wesermarsch tätig, ist Autorin und als Pressesprecherin in Hannover tätig. Diana Mosler, in der südlichen Wesermarsch aufgewachsen, arbeitet als Journalistin. Sie lebt mittlerweile in Lüneburg und führt die Kommunikations- und Designagentur Salzschmie.de. Das Interesse an der maritimen Wirtschaft verbindet sie aktiv mit ihrer Heimatregion.

Mit Natascha Manski und Diana Mosler können die Leser Ausflugsziele für Groß und Klein, eine unsichtbare Sehenswürdigkeit und die längste Freiluftgalerie des Nordens erkunden. Zudem können sie eine ereignisreiche und kulinarische Reise übers platte Land bis nach Bremen, Oldenburg und Wilhelmshaven unternehmen – zu Lieblingsplätzen, die so manche Überraschung bieten.

Zu den persönlichen Höhepunkten der beiden Autorinnen zählen unter anderem das authentische Einkaufserlebnis auf dem Nordenhamer Wochenmarkt, die Milchtankstelle in Norderschweiburg und das idyllische Panorama des Kutterhafens Fedderwardersiel.

• Ein Rechtsmediziner, eine Staatsanwältin und ein Kriminalbeamter berichten aus ihrem Alltag im täglichen Kampf um die Wahrheit bei Tötungsdelikten. „Das wird spannender als jeder Tatort in der ARD“, verspricht Anne von Bestenbostel.

„Wahrheit – Tote haben Recht(e)“ heißt das Buch, das Dr. Annette Marquardt, Martin Erftenbeck und Professor Dr. Klaus Püschel am Donnerstag, 20. Februar, in der Nordenhamer Buchhandlung vorstellen. Beginn: 19.30 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf für 14 Euro.

In diesem Buch geht es um echte Mordfälle in und um Verden. Die Autoren waren beruflich unmittelbar an der Aufklärung beteiligt. In einem der Fälle hat ein verschuldeter Gastronom sein eigenes Hotel in die Luft gesprengt. In einem anderen Fall ersticht ein Arbeitsloser den Chef der Arbeitsagentur.