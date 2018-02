Nordenham Natürlich gehören Vernissagen, Ausstellungen und Vorträge über Kunst, Künstler und Trends zum ureigensten Selbstverständnis des Nordenhamer Kunstvereins. Der Verein bedient damit ein breites Spektrum von der Malerei und der Grafik bis hin zur Plastik und zur Fotografie. Und doch ist er bei seinen Aktivitäten auch immer wieder für eine Überraschung gut, denn seine Mitglieder interessieren sich für „traditionelle“ Kunst ebenso wie auch für Randphänomene und zeigen sich offen gegenüber allem, was irgendwie auch nur nach Kunst „riecht“. Das Jahresprogramm 2018 ist einmal mehr ein Beleg dafür.

Präsentiert wurde es am Dienstagabend, wenige Minuten bevor der Verein im Alten Rathaus an der Poststraße zum Auftakt seines neuen Veranstaltungspaketes mit einem Vortrag über „Kunst auf Aktien“ sein erstes Experiment wagte. „Wir finden das Thema Aktien superspannend, sind stolz, dass wir den Nordenhamer Sammler Andreas Wedelich dafür gewinnen konnten und sind ganz gespannt auf den fachlichen Input,“ hatte die Kunstvereinsvorsitzende Jane Agena den Abend eingeleitet.

• Räume verbinden

Vom 17. Februar bis zum 21. April geht es dann weiter mit einer Ausstellung des Bremer Malers Martin Koroscha und der Bremerhavener Skulpturen-Künstlerin Hilke Leu. Der eine formt in seinen Bildern surreale Orte und Landschaften mit Lineal und Stift so, als seien sie der digitalen Welt entsprungen. Die andere formt schmale Eisenstäbe zu in Bewegung verharrenden Figuren. Was motivierte den Kunstverein, beide so unterschiedliche Kunstformen in einer gemeinsamen Ausstellung zu bündeln? „Das passt prima,“ sagt Jane Agena, „Koroscha beschäftigt sich mit Räumen, Leu bewegt sich mit luftiger Leichtigkeit in diesen Räumen.“

• Malerin und Muse

Über „Die Malerin und Muse von Rom“ Angelika Kaufmann (1741 bis 1807) erzählt Franz Josef Wiegelmann am Donnerstag, 1. März. Die Künstlerin ist wichtiges historisches Vorbild für die Emanzipation der Frauen unserer Zeit und war für Goethe römische Wahlverwandte, Gastgeberin, Lehrerin und Freundin zugleich.

Die Vortragsveranstaltung findet in Zusammenarbeit mit der Nordenhamer Goethe-Gesellschaft im Alten Rathaus statt.

• Mikrowelten

Schon im Kindergartenalter hatte den heute 20-jährigen Jonas Till Jäschke die verborgene Welt kleiner Tiere fasziniert, mit zwölf Jahren begeisterte er sich für Skorpione und Amphibien, später wagte er Höhlen-Expeditionen, fotografierte Millimeter-Wesen und projizierte sie in intensiver Farbigkeit auf beachtliche Großformate. Die Oldenburger Autorengruppe Wortstatt hat sich durch diese faszinierenden Einblicke in Jäschkes Mikro-Welt zu kleinen Essays in Lyrik und Prosa inspirieren lassen. Musikalisch eingefasst wird dieses Zwiegespräch zwischen Fotos und Texten von Freunden Jonas Till Jäschkes im Rahmen einer Vernissage. Die Ausstellung läuft vom 5. Mai bis 30. Juni.

• Horizonte

Vom 15. September bis zum 3. November zeigt die Nordenhamer Fotografin und Ergotherapeutin Ursula Peschke-Massmann durchscheinende Objekte, Monotypien, Acrylmalereien und Collagen. Die Ausstellung „Horizonte“ beim Nordenhamer Kunstverein ist die erste Ausstellung der Künstlerin in der Region überhaupt.

• Schmuck und Malerei

Zwei Seniorinnen stehen im Mittelpunkt der Ausstellung „Moderne Schmuckkunst und expressive Malerei“. Die 91-jährige, in Schweewarden geborene und heute in Bremen lebende Gertrud Menzel und die 1996 mit 88 Jahren verstorbene ehemalige Nordenhamer Kunstlehrerin Margarete Lemke. Gertrud Menzel arbeitet an Schmuckstücken in Silber, mit Gold und Acrylfarbe. Zum Repertoire von Margarete Lemke, die sich während ihres Schaffens von realistischen über impressionistische zu expressiven Malereien entwickelte, gehören Aquarelle, Pastelle und Gouachen, Farbstift- und Federzeichnungen.

• Museumsfahrten

Das Programm von Vorträgen und Ausstellungen des Kunstvereins wird ergänzt von Fahrten zu Stätten der Kunst in großen Museen Norddeutschlands: Am 24. Februar geht es zu „Herkunft verpflichtet“ ins Landesmuseum Oldenburg und am 7. April zu „Die Romantik im Norden“ ins Kunstmuseum Groningen. Es folgen Besuche im Drentsmuseum Assen, der Kunsthalle Emden, dem Bucerius Kunst Forum Hamburg und der Kunsthalle Bremen. Für Anmeldungen und Rückfragen ist die Organisatorin der Fahrten, Helga Hölscher, unter Telefon 04731/21062 zu erreichen.

• Aktionen für Kinder

Ergänzt werden alle Ausstellungen des Kunstvereins zudem von Kunstaktionen mit Kindern und Jugendlichen. Doris Becker zeichnet hierfür verantwortlich.