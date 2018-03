Ladies’ Circle sagt Beats for Benefit ab

Nordenham Der Serviceclub Ladies‘ Circle 52 Nordenham hat seine Party Beats for Benefit abgesagt. Die Fete sollte am Samstag, 14. April, in der Jahnhalle stattfinden. Grund für die Absage ist der schleppende Vorverkauf, der deutlich hinter den Erwartungen der Ladies zurückgeblieben ist. Sie vermuten, dass eine Terminkollision mit der Neunziger-Jahre-Party in Rodenkirchen der Grund dafür sein könnte. Erworbene Tickets werden an den Vorverkaufstellen (NMT, Elektro Struß und Bücher von Bestenbostel) gegen Erstattung des Eintrittspreises zurückgenommen. 2019 will der Service-Club wieder Beats for Benefit feiern. Ein Termin dafür ist bereits geblockt.