Nordenham Ob es Wettergott Petrus oder das Tief Ludger selbst war, ist unklar, aber einer von beiden hatte offenbar ein Herz für Garten & Ambiente. Während Unwetter den Landkreis Hildesheim verwüstet hatten und am Samstag Gewitter in Schleswig-Holstein tobten, musste jemand seine schützende Hand über Nordenham gehalten haben. Zwar gab es auch ein paar kleinere Schauer über der Unterweserstadt, doch die schlimmsten Befürchtungen blieben aus.

Überwiegend trocken

„Gewitter wäre tödlich gewesen. Dann hätten wir nicht aufmachen können, wegen der Bäume“, atmete Ilona Tetzlaff von Nordenham Marketing und Touristik am Samstagmittag erleichtert auf. So galt ihr Dank bei der offiziellen Eröffnung auch Wettergott Petrus, weil er inmitten der Unwetter eine trockene Schneise über Nordenham geschlagen hatte.

Der Niedersächsische Minister für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz, Olaf Lies, der zum 7. Mal die Schirmherrschaft übernommen hatte, lobte die tolle Atmosphäre der Nordenhamer Landpartie. Bei dieser Veranstaltung könnten die Gäste nicht nur schöne Dinge kaufen – auch wenn er sich sicher sei, dass dank seiner Familie, die ihn wieder nach Nordenham begleitete, auch sein Garten nach diesem Wochenende mit einigen dieser Dinge verschönert werde – bei Garten und Ambiente könnten die Gäste „runterkommen und sich erholen“, meinte der Umweltminister. Hier könne man Freunde treffen und zusammen sitzen, beschrieb er die familiäre Atmosphäre.

Seinem Dank an alle Hilfskräfte, die ehrenamtlich oder beruflich an diesem Wochenende im Einsatz waren, schlossen sich auch Landrat Thomas Brückmann und Ilona Tetzlaff an. Bürgermeister Carsten Seyfarth freute sich, eine Delegation aus der französischen Partnerstadt St.-Etienne-du-Rouvray begrüßen zu dürfen. Die stellvertretende Bürgermeisterin Murielle Renaux übermittelte Grüße. Sie sei stolz, durch die mitgereisten Petanque-Spieler und die beiden Klöpplerin zwei besondere Kulturgüter ihrer Heimat in Nordenham präsentieren zu können.

Die Gelegenheit einmal selbst die Kugel zu werfen, nutzten die zahlreichen Gäste gerne aus. Die Landpartie hatte ihnen auf dem Gelände des Friedeburgparks wieder einiges zu bieten. Von Schmuck über LED-Beleuchtung für den Garten, bunte Vögel aus gehärteten Stoffen, Metall-, Stein- und Holz-Deko, Hochbeete, Rosen, Stauden, Knollen und Kräutern wurde den Gästen wieder einiges geboten. Die Lasershow am Samstagabend gestaltete sich passend zum Motto „La petite Provence“. Ein Akkordeonspieler leitete die Show mit französischen Liedern ein.

Samstag ruhiger

Ilona Tetzlaff zeigte sich am Sonntagnachmittag zufrieden. Rund 10 000 konnte die Nordenhamer Landpartie in diesem Jahr wieder verbuchen. „Der Samstag war zwar etwas ruhiger, dafür haben wir einen Rekordsonntag verzeichnet“, freute sich die NMT-Geschäftsführerin. Auch die Händler seien sehr zufrieden. Die Nordenhamer Kunden seien einfach immer sehr entspannt, berichteten sie. Zum Abschluss gab es dann aber doch noch eine kalte Dusche, als am Sonntag gegen 17 Uhr ein kurzer aber kräftiger Regen einsetzte.

Mehr Bilder unter www.nwzonline.de/wesermarsch/fotos