Nordenham Es gibt Traditionen, die auch im Zeitalter der Digitalisierung nichts an Beliebtheit verloren haben. Laternenumzüge gehören offensichtlich dazu. Zumindest bei den jüngeren Kindern ist dieses analoge Vergnügen noch immer ziemlich angesagt. Und so verwandelten am Mittwochabend Hunderte von ihnen in Begleitung ihrer Eltern oder Großeltern den Nordenhamer Marktplatz in ein zauberhaftes Lichtermeer.

Zum vierten Mal hatte der Verein Nordenham Marketing & Touristik zum Laternenlauf eingeladen. Inzwischen hat sich dieser Umzug zum größten in der ganzen Wesermarsch entwickelt. Viele der Jungen und Mädchen kamen mit selbstgebastelten Laternen. Und bei den Motiven gab es einen eindeutigen Favoriten. Gefühlt war jedes zweite Mädchen mit einem leuchtenden Einhorn unterwegs. Die Fabelwesen stehen jedenfalls ganz hoch im Kurs. Aber auch der Laternen-Klassiker mit dem Mondgesicht hat immer noch viele Fans.

Für die musikalische Begleitung beim Umzug, der vom Marktplatz zu den Gateteichen und wieder zurück führte, sorgte das Musik- und Majorettencorps Elsfleth. Insgesamt 24 Helfer des Technischen Hilfswerks sorgten für einen sichereren Ablauf. An die Spitze des Umzugs setzten sich die Fackelträger der THW-Jugendgruppe.

Bei der Rückkehr auf dem Marktplatz gab es für die Kinder Schokobrötchen und ein Getränk zur Stärkung. Außerdem bekam jedes Kind einen Reflektor geschenkt, damit es in der dunklen Jahreszeit gut zu erkennen ist. Mehrere Sponsoren aus Nordenham hatten NMT bei der Ausrichtung des Umzugs unterstützt.

Mehr Bilder unter www.nwzonline.de/fotos