Lesung In Nordenham: Über Freiheit, Kreativität und Mut

Nordenham „Die Schule am Meer“ heißt der neue Roman von Sandra Lüpkes. Jetzt stellte die in Berlin lebende Schriftstellerin, Drehbuchautorin, Sängerin und Redakteurin ihr knapp 600 Seiten langes Werk in der Martin-Luther-Kirche vor. Die Zahl der Zuhörer war wegen der Hygieneregeln begrenzt und die 40 Karten waren bereits im Vorverkauf vergriffen.

In dem historischen Roman geht es um eine Internatsgründung auf der Insel Juist während der Weimarer Republik. Die Schule am Meer hat es tatsächlich gegeben. Die Unternehmerin Beate Uhse und die Schauspielerin Maria Becker haben sie besucht.

Naturnahes Leben

Ganzheitliches Lernen, Kreativität, Musik, Kunst und vor allem das Theaterspiel werden an der Schule großgeschrieben. Die Lehrkräfte und Schüler wollen ein möglichst naturnahes Leben mit freiheitlichen Gedanken führen. Allerdings müssen sie sich mit zahlreichen persönlichen und politischen Problemen auseinandersetzen, denn die politische Lage in Deutschland spitzt sich Ende der 1920er-Jahre zu. Für die Einheimischen wird das Internat mit der eingeschworenen Gemeinschaft bald zu einem Hort für Kommunisten und Juden.

Erst als die Insel im eisigen Winter 1928/1929 wochenlang von der Außenwelt abgeschnitten ist, rücken alle wieder ein Stückchen mehr zusammen.

Sandra Lüpkes, die auf Juist aufgewachsen ist, schreibt in einem lockeren Erzählstil. Ihre Geschichte mit fiktiven und authentischen Inhalten schildert nicht nur die unterschiedlichsten Charaktere, sondern beschreibt ebenso eindrucksvoll die karge norddeutsche Insellandschaft und das politische Geschehen während des aufkommenden Nationalsozialismus’.

Viele Fotos

Die Autorin, die zum vierten Mal auf Einladung der Buchhandlung von Bestenbostel in Nordenham zu Gast war, präsentierte ihren Zuhörern nicht nur verschiedene Handlungsszenen. Sie hatte auch jede Menge alte Fotos aus der Schule am Meer sowie Abbildungen von ehemaligen Schülern und Lehrern im Gepäck.

Für ihren ersten historischen Roman hatte Sandra Lüpkes intensiv recherchiert. Zweieinhalb Jahre hat es gedauert, bis aus der Romanidee ein fertiges Buch geworden ist. „Mir hat das mit der Recherche und dem vielen Material aus Chroniken totalen Spaß gemacht“, sagte sie während der Lesung.

Eine authentische Lehrerin, die es später in die Schweiz verschlagen hat, ist ihr dabei ans Herz gewachsen – die empathische und warmherzige Jüdin Anni Reiner. „Es geht im Leben nicht um Angst. Auf den Mut kommt es an“, lautete nicht nur das Lebensmotto dieser Schulgründerin, sondern heißt daher auch der Schlusssatz des Romans von Sandra Lüpkes.