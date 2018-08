Nordenham Musikveranstaltungen im Frisiersalon kennt man. Sie sind im Headliner von Lela Frerichs mittlerweile eine feste Größe. Am Sonnabend gab es jedoch eine Premiere in Lelas Haarstudio & Kosmetik an der Bahnhofstraße 78. „Haarsträubend!“ lautete der Titel der Lesung, die in dem just an diesem Tag wieder neu eröffneten Friseurgeschäft stattfand.

Idee: Ehepaar Schenker

Auf die Idee, eine Literaturveranstaltung in den gerade umgebauten Geschäftsräumen anzubieten, war das Ehepaar Schenker gekommen. „Musik hat sich hier etabliert. Warum nicht auch Literatur?“, sagte Dr. Gernot Schenker, der frühere Vorsitzende des Veranstalters Literaturplus Wesermarsch in seiner Eröffnungsrede. Etwa anderthalb Stunden las der Autor und Journalist Till Burgwächter aus seinen Werken vor. Rund 30 Besucher hörten seinen lustigen Ausführungen zu, deutlich mehr als erwartet.

Auf den ersten Blick verwundert es, dass gerade Marc Halupczok ein Buch über die Welt des professionellen Haarstylings geschrieben haben soll. Denn Till Burgwächter – so sein Künstlername – erschien mit langer Matte, Bart und im Heavy-Metal-Fan-T-Shirt zu der Lesung. Recht schnell erklärte der eloquente Braunschweiger dann auch, dass es seine Literaturagentur war, die ihm dieses Thema vorgeschlagen habe. Vier Monate hatte es gedauert, bis das 216 Seiten starke Taschenbuch mit dem Untertitel „Klatsch, Tratsch und Strähnchen – Haarsträubende Geschichten aus dem Friseursalon“ fertiggestellt war. Marc Halupczok musste dafür intensiv recherchieren. Er führte unter anderem Interviews mit Fachkräften aus der Friseurbranche und startete einen Aufruf über Facebook, um an ungewöhnliche und berichtenswerte Friseurerlebnisse heranzukommen.

Am Sonnabend präsentierte er seinem Publikum zunächst mehrere Auszüge aus seinem Werk „Haarsträubend!“. Los ging es mit einem kurzen und bereits für Lacher sorgenden Warm-Up über die Vielfalt beliebter Frisuren. Da ist zum Beispiel der Irokesenschnitt, der gerade kleinwüchsige Männer größer wirken lässt, die an einen Kochtopf erinnernde Pilzkopffrisur der Beatles, die von Liverpool aus die Welt eroberte, oder der so genannte Weichselkopf. Diese massive Zusammenballung verfilzter Kopfhaare – neudeutsch Dreadlocks – zu einem unentwirrbaren Geflecht war bereits im Mittelalter weit verbreitet und ist nach Till Burgwächter damit schon immer das ideale Biotop für Kopfläuse gewesen.

Hexen ohne Haare

Nicht weniger kurzweilig, aber sehr lehrreich seine Ausführungen zur Geschichte des Friseurhandwerks. Wer wusste schon, dass den vermeintlichen Hexen im Mittelalter die Haare geschoren wurden, um den bösen Geistern den Lebensraum zu nehmen? Und dass diese demütigende Prozedur an die Rodung des Regenwaldes erinnere?