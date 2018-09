Lighthouse-Party abgesagt

Nordenham Die für diesen Sonnabend geplante Open-Air-Fete unter dem Motto „Lighthouse Burning“ haben das Jugendparlament und der Verein Nordenham Marketing & Touristik (NMT) abgesagt. Grund ist die Terminüberschneidung mit der Maisfeld-Party in Schweewarden, die ein ähnliches Publikum anspricht. Die als Bestandteil des Musiksommers Nordenham-Butjadingen vorgesehene Veranstaltung soll im Juni 2919 nachgeholt werden und auf der Osterfeuerwiese am Weserstrand stattfinden. Zudem richtet das Jugendparlament vorab am Sonnabend, 3. November, in der Jahnhalle eine „Lighthouse Burning“-Party in der Jahnhalle aus. Mitwirkende sind die Band Hard Birth und Discjockey Daniel Heinen.

