Nordenham Wiederwahl für die bisherige Vereinsspitze hieß es in der Jahreshauptversammlung von Nordenham Marketing & Touristik. Vorsitzender Jörg Irmer und sein Team leiten somit für weitere drei Jahre den Verein.

Neben Jörg Irmer (1. Vorsitzender) gehören Thomas Schmeyer (2. Stellvertretender Vorsitzender), Bernd Bierfischer (Kassenwart), Caren Wagner (Schriftführerin) und Anne von Bestenbostel (Beisitzerin) zum gewählten Vorstand. Hinzu kommen Bürgermeister Carsten Seyfarth und der SPD-Ratsherr Dietmar Brückner, der den Posten des 1. Stellvertretenden Vorsitzenden übernimmt, als Vertreter der Stadt Nordenham.

Bei der Mitgliederversammlung teilte NMT-Geschäftsführerin Ilona Tetzlaff mit, dass der Termin für die nächste „Lange Nacht der schönen Künste“ feststeht. Die Veranstaltung findet am Freitag, 13. September, von 17 bis 22 Uhr statt. Die Händler und Ladeninhaber sollen bis zum 19. Juli dem NMT-Büro mitteilen, ob und wie sie sich beteiligen wollen. Die Künstler möchten bereits ab Montag, 9. September, ihre Arbeiten in den Geschäften ausstellen.

Einzelheiten zur Neuauflage der Langen Nacht der schönen Künste will Ilona Tetzlaff am Mittwoch, 10. Juli, bei einem Händlerfrühstück vorstellen. Beginn ist um 8 Uhr in der NMT-Geschäftsstelle am Marktplatz. Weitere Themen bei diesem Treffen sind das neue Ladenöffnungsgesetz und die daraus zu ziehenden Konsequenzen für die verkaufsoffenen Sonntage sowie die Ideen der City-Managerin für den Nordenhamer Ochsenmarkt im Oktober. Im August fällt das Händlerfrühstück aufgrund der Sommerpause aus.