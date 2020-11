Maske jetzt auch in der Innenstadt

Nordenham Der Corona-Inzidenzwert in der Wesermarsch ist am Montag auf 45,2 gestiegen. Dieser Wert sagt aus, wie viele Menschen in einer Region in sieben Tagen neu erkrankt sind. Und zwar nicht in absoluten Zahlen, sondern rechnerisch bezogen auf jeweils 100 000 Einwohner. Ab einem Inzidenzwert von 35 Neuinfizierten soll eine Maske in bestimmten Bereichen auch unter freiem Himmel getragen werden. Steigt der Wert auf über 50 wird aus der Empfehlung eine Pflicht.

Die Regelung gilt für folgende Bereiche der Nordenhamer Innenstadt: An der Gate (vor der Stadtbücherei) bis zur Kreuzung Jahnstraße, auf dem Verbindungsweg zwischen der Jahnstraße und dem Marktplatz, auf der Querspange bis zur Marktpassage, Marktpassage, Jakobstraße bis zur Kreuzung Ludwigstraße. Diese Pflicht gilt nicht für Kinder bis zur Vollendung des sechsten . Lebensjahres und Personen, die vom Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung aus medizinischen Gründen befreit sind. In Nordenham gibt es aktuell fünf Covid-19-Erkrankte.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail