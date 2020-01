Nordenham Wenn der Nordenhamer Schlagzeuger Michael Ehré mit seiner Band The Unity in der Jahnhalle spielt, dann dauert es in der Regel nicht lange, bis die Tickets ausverkauft sind. Das war im November 2018 so und bei einem Zusatzkonzert drei Monate später ebenfalls. Es spricht vieles dafür, dass es auch beim nächsten Auftritt der Band im Nordenhamer Kulturhaus wieder rappelvoll sein wird. Am Samstag, 25. April, will die Gruppe dort ihr drittes Album vorstellen. Bereits jetzt hat die Band mehr als 200 Tickets für die CD-Release-Party verkauft. Dabei hat die Werbung noch gar nicht so richtig begonnen.

The Unity ist das jüngste Projekt von Michael Ehré. 2016 hat der Nordenhamer Profimusiker die Band gegründet. Er hat ausschließlich erfahrene musikalische Weggefährten um sich geschart, mit denen er bereits in anderen Formationen zusammengespielt hat. Sänger ist der Italiener Gianbattista Manenti. Hinzu kommen Henjo Richter und Stefan Ellerhorst an den Gitarren, Jogi Sweers am Bass und Sascha Onnen am Keyboard.

Eingängige Melodien

Das erste Album kam 2017 auf den Markt, das zweite ein Jahr später. Album Nummer drei soll am 13. März erscheinen. Und die Musiker bleiben dabei ihrem Stil treu. Mit ihren Songs bewegen sie sich an der Schnittstelle zwischen Hardrock und Metal. Ein Markenzeichen der Band sind eingängige Melodien. Die gibt es auch auf dem dritten Album wieder zu hören, verspricht Michael Ehré.

Und natürlich beim Konzert. Michael Ehré freut sich, dass der Vorverkauf so gut läuft. Und die Kartenbestellungen zeigen, dass die Besucher aus ganz Deutschland und sogar aus den Niederlanden nach Nordenham kommen. Sollte die Nachfrage nach den Tickets auch weiterhin so groß sein, besteht die Möglichkeit, zeitnah ein zweites Konzert in der Jahnhalle auf die Beine zu stellen.

Das neue Album von The Unity enthält zwölf Songs und soll als CD, Doppel-LP und als Box-Set mit allerlei Fan-Artikeln auf den Markt kommen. Natürlich ist es auch auf den gängigen Musik-Streamingdiensten erhältlich. Noch bevor das Album auf den Markt kommt, ist die Band im Februar mit Rhapsody of Fire in den Niederlanden, Belgien, Dänemark, Polen und Deutschland unterwegs sowie im März mit den Kollegen von Freedom Call in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Harte Arbeit

Von Beruf Schlagzeuger: Michael Ehré hat sich damit seinen Lebenstraum erfüllt. Aber als Profimusiker seine Brötchen zu verdienen, ist nicht nur Spaß, sondern auch harte Arbeit. Neben seiner Band The Unity spielt der 48-Jährige seit dem vergangenen Sommer bei Primal Fear mit. Die Metal-Formation aus Esslingen in der Nähe von Stuttgart tourt im Mai durch Nordamerika und ist im Herbst in Europa und Japan unterwegs. Der Nordenhamer ist zudem Mitglied bei Gamma Ray und gehört zum Pool der Musiker, die der Gitarrist Uli Jon Roth gerne anfragt, wenn er auf Tour geht. Auch als Studiomusiker ist der Nordenhamer gefragt. So wird Michael Ehré auf dem neuen Album der japanischen Sängerin Saeko zu hören sein. Darüber hinaus betreibt der 48-Jährige in Nordenham eine Schlagzeugschule.

Das neue Album von The Unity wird den Titel „Pride“ (zu deutsch: Stolz) tragen. Michael Ehré weiß sehr wohl, dass dies angesichts des weltweit zunehmenden Nationalismus und einem falsch verstandenen Patriotismus nicht ganz unverfänglich ist. Der Nordenhamer legt großen Wert auf die Feststellung, dass die Namensgebung rein künstlerische Gründe hat. Es geht um den Stolz auf die eigene erbrachte Leistung. Und auf die Harmonie: „Bei The Unity sind fast alle Mitglieder am Songwriting beteiligt. Das fördert auf dem Album die angestrebte Stilvielfalt und sorgt für die Identifikation aller Beteiligten mit den Stücken.“• Karten für das Konzert von The Unity in der Jahnhalle gibt es im Vorverkauf für 19 Euro in der Geschäftsstelle von Nordenham Marketing & Touristik am Marktplatz.