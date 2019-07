Nordenham Die Kinder- und Jugendkantorei Fürstenwalde/Spree aus Ostbrandenburg ist mit ihrem Kantor Georg Popp an diesem Samstag für ein Konzert in der St.-Hippolyt-Kirche in Blexen zu Gast. Beginn des Konzertes ist um 19 Uhr. Auch zum Gottesdienst am Sonntag, 28. Juli, steuert die Kinder- und Jugendkantorei ein musikalisches Programm bei. Beginn des Gottesdienstes ist um 10 Uhr.

Kein Unbekannter

Kantor Georg Popp ist in der Wesermarsch kein Unbekannter. Denn vor seinem Wechsel nach Fürstenwalde im Jahr 1994 war er Kantor in Blexen und hatte auch das Amt des Leiters der Braker Kantorei inne.

In diesem Jahr feiert die Kinder- und Jugendkantorei Fürstenwalde ein ganz besonderes Jubiläum. Denn in diesem Sommer unternimmt der Chor die bereits 50. Chorfahrt.

Passend zum Jubiläum hat die Kantorei deshalb ein besonders vielseitiges musikalisches Programm auf die Beine gestellt, mit dem die jungen Sänger nun durch die Wesermarsch touren.

Die Kinder und Jugendlichen werden klassische und traditionelle Werke präsentieren. Im Mittelpunkt soll in diesem Jahr die Kantate „Die große Flut“ von Günther Kretzschmar stehen.

Diese stand auch bei der allerersten Chorfahrt im Jahr 1970 im Programm der Kinder- und Jugendkantorei. Darüber hinaus werden die jungen Sänger den Zuhörern in Nordenham Werke von Komponisten wie Heinrich Schütz, Gottfried August Homilius, Joseph Gabriel Rheinberger, Felix Mendelssohn-Bartholdy und vielen mehr präsentieren.

Doch auch das Publikum selbst ist bei diesem Konzert gefragt. Die Kinder- und Jugendkantorei hat wieder einige Lieder vorbereitet, die zusammen mit den Besuchern gesungen werden sollen.

Bei der Jubiläumsfahrt soll für die insgesamt 22 Kinder und Jugendlichen im Alter zwischen neun und 20 Jahren vor allem auch wieder das Erleben des Miteinanders und der Gemeinschaft im Mittelpunkt stehen.

Ab dem vierten Schuljahr

In Fürstenwalde wechseln die Kinder ab dem vierten Schuljahr vom Kinderchor in die Kinder- und Jugendkantorei. Einige Mitglieder singen ebenfalls in der St.-Marien-Domkantorei, berichtet Georg Popp.

Die Kinder- und Jugendkantorei singt in der Regel bei Gottesdiensten, nimmt an großen oratorischen Aufführungen der St.-Marien-Domkantorei teil und gibt auch eigene Konzerte. Ein Höhepunkt des Chorjahres ist in jedem Jahr gegen Ende der Sommerferien die Chorfahrt.

Diese Tradition wird bereits seit 1970 gepflegt und führte die Teilnehmer schon nach Großbritannien, Italien, in die Schweiz, nach Rheinland-Pfalz, Hessen, Schleswig-Holstein, Hamburg und nach Niedersachsen.

In diesem Jahr machen die jungen Sänger nun wieder in der Wesermarsch Station. Am Freitag war der Chor bereits in Langwarden zu Gast. Nach dem Konzert in Blexen an diesem Samstag stehen noch zwei weitere Konzerte in Butjadingen auf dem Programm. Am Montag, 29. Juli, tritt die Kinder- und Jugendkantorei Fürstenwalde ab 18.30 Uhr in der Tossenser Kirche und am Mittwoch, 31. Juli, ab 19.30 Uhr in der Burhaver Kirche auf.