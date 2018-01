Nordenham Nein, bei Onkel Pö in Hamburg sind sie nie aufgetreten. Und mit Dixieland, so wie die Rentnerband, die Udo Lindenberg in seinem Song „Andrea Doria“ besingt, haben sie nichts am Hut. Aber das Alter haben sie. Wenn die Old-School-Band losrockt, dann stehen 281 Jahre Lebenserfahrung auf der Bühne. Sänger Klaus Oberegger (81), Gitarrist Klaus Gerlach (65), Bassistin Anneliese Dauelsberg (67) und Schlagzeuger Karl-Peter Grote (68) sind Nordenhams älteste Rockband. Im Durchschnitt haben sie 70,25 Jahre auf dem Buckel. Aber wenn sie Elvis Presleys „Devil In Disguise“ anstimmen, gerät nicht nur die Generation 60plus in Verzückung.

Es gibt viele Optionen für einen erfüllten (Un)ruhestand. Die vier Mitglieder der Old-School-Band haben sich für Rock’n’Roll entschieden, und ihr Programm ist eher stadtfest- als kaffeefahrttauglich. Auf dem Nordenhamer Stadtfest hat sie auch schon gespielt – die Rentnerband, deren Mitglieder die Liebe zu Rocksongs der 60er- und 70er-Jahre eint: alte Schule halt. Bei der Old-School-Band ist der Name Programm.

Jeden Donnerstag Probe

Seit gut zwei Jahren gibt es das Quartett in der aktuellen Besetzung. Zusammengefunden haben sich die Mitglieder in der Musikschule von Volker Hofschild in Blexen. Dort wird auch heute noch geprobt, immer donnerstags ab 10 Uhr morgens. Übungsabende gibt es also nicht bei der Old-School-Band, sondern Übungsvormittage.

Die musikalischen Vorkenntnisse der Bandmitglieder sind ganz unterschiedlich. Da ist zum Beispiel Klaus Oberegger, Sänger, Multiins­trumentalist und Urgestein der Nordenhamer Musikszene. Der 81-Jährige kam als 18-Jähriger zur Musik, spielte zunächst Trompete im Hoger-Quartett. Bass-Gitarre und Schlagzeug brachte er sich selbst bei. In den 60er-Jahren verdiente er sich seinen Lebensunterhalt mit Live-Musik. Er spielte beim Weser-Trio und später bei Gentleman & Lady, der legendären Nordenhamer Band, die durch ganz Norddeutschland tingelte und unter anderem Billy Mo, Lale Andersen und Vico Torriani begleitete. Noch heute spielt Klaus Oberegger regelmäßig für die Bewohner des Blexer Seniorenzentrums To Huus achtern Diek, außerdem singt er im Nordenhamer Shantychor.

Auch Klaus Gerlach hat schon reichlich Bühnen-Erfahrung gesammelt. Er nennt sich selbst den „Möchtegern-Keith-Richards aus dem Ruhrpott“. Der 65-Jährige stammt aus Herne und ist vor fünf Jahren nach Elsfleth gezogen. In seiner alten Heimat hat er acht Jahre bei der Gruppe The Lightnings gespielt, die zumindest in Herne noch immer Kultstatus genießt. Nach seinem Umzug in die Wesermarsch wollte er unbedingt wieder in einer Band spielen. Bei einem Musikflohmarkt in der Jahnhalle knüpfte er Kontakte zur Nordenhamer Musikszene und landete schließlich bei den Old-School-Rockern.

Anneliese Dauelsberg hat neben ihrer Arbeit als Physiotherapeutin nie genug Zeit gehabt, um ernsthaft Musik zu machen. Mit Beginn des Ruhestands hat sich das geändert. Bei Rolf Baba lernte sie Gitarre. Später kam der Bass dazu. Inzwischen bildet Anneliese Dauelsberg mit ihrer Freundin Gunda Voller das Duo Second Life, außerdem singt sie bei den White Gospels.

Auch Karl-Peter Grotes musikalische Vita ist eher kurz. „Ich habe als Kind auf Persil-Eimern und Töpfen herumgehämmert. Außerdem habe ich gerne Radio Luxemburg gehört,“ sagt er. Als ihm seine Frau zum 50. Geburtstag ein Schlagzeug schenkte, „hätte ich mir nie träumen lassen, mal in einer Band zu spielen.“ Nach einem Schlagzeug-Kurs viele Jahre später in der Musikschule von Volker Hofschild war dieser Gedanke aber nicht mehr so abwegig. Inzwischen ist der pensionierte Berufsschullehrer Taktgeber in der ältesten Rockband der Stadt.

Musik aus der Jugendzeit

„Wir spielen Musik aus unserer Jugendzeit“, sagt Klaus Gerlach. Das Repertoire reicht von „Mr. Tambourine Man“, „San Francisco“, „Keep On Running“, „Hang On Sloopy“ und „Country Roads“ bis zu deutschsprachigen Party-Krachen wie „Rote Lippen“, „Ein Bett im Kornfeld“ und „Marmor, Stein und Eisen bricht“. Das Programm kommt an, besonders gut in Fedderwardersiel, wo die Band im vergangenen Jahr dreimal in der Reihe Hafenkonzerte gespielt hat und die „Zugabe“-Rufe auch nach dem fünften Nachschlag nicht verstummen wollten.

Der Old-School-Band kann’s nur recht sein. Alte Schule ist gefragt.