Nordenham Das Besondere an The Cashmen ist der maritime Touch, den die Lieder von Johnny Cash bei der Band bekommen. Wer regelmäßig bei ihren alljährlichen Konzerten in der Nordenhamer Jahnhalle dabei ist, stellt fest, dass dieser ganz besondere Sound immer ausgereifter daherkommt. Einen wesentlichen Beitrag dazu lieferte am vergangenen Samstag der weiter intensivierte Einsatz des Akkordeons. Auch der Bandleader und Sänger Thorsten Götz trug wie gewohnt dazu bei, dass einem unweigerlich Hans Albers und eine Hafenkneipe mit Livemusik in den Sinn kamen. Natürlich geht’s aber bei The Cashmen in erster Linie um den „Man in Black“, Johnny Cash, dessen Songs den Großteil eines jeden Konzertes der Formation ausmachen.

130 Zuhörer wurden in der bestuhlten Jahnhalle aufs Beste unterhalten. Die fünf erstklassigen Musiker von The Cashmen lieferten erneut einen beeindruckenden Auftritt ab. Ob tolle Schlagzeugrhythmen, virtuose Gitarrensoli oder einfühlsames Akkordeonspiel: Immer wieder gab es Anlass für spontanen Beifall. Großartig auch die Bühnenperformance des Bandleaders, der in seinen Bewegungen stark dem „Man in Black“ angenähert hat.

Besonders beeindruckt zeigte sich das Publikum bei dem Song „Locomotive Man“. „Wie der Sänger zusätzlich zum Gesang noch zwei Mundharmonikas gespielt hat, fand ich absolut sehenswert“, meinte Heike Ostendorf aus Blexen, die zusammen mit ihrem Mann das Konzert besuchte. Bei Klassikern wie „Jackson“ oder „If I were a carpenter“, die Johnny Cash seinerzeit mit seiner Frau June Carter gesungen hatte, wirkte Nadja Domeyer als kongeniale Duettpartnerin des Bandleaders mit. Ein Team, das große Harmonie ausstrahlt und gesanglich gut zusammenpasst.

Das Ende ihres Gastauftrittes veranlasste Sänger Thorsten Götz zu der spaßig-wehmütigen Aussage: „Nun sind die alten Männer wieder allein auf der Bühne:“ Doch das reichte allemal für einen wirklich schönen Konzertabend.