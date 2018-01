Nordenham Natürlich legt Lela Frerichs großen Wert darauf, dass ihre Kunden die Haare schön haben, wenn sie ihren Salon verlassen. Aber einmal im Monat spielt das keine Rolle, jedenfalls nicht im Headliner. Immer am ersten Freitag im Monat verwandelt sich die Frisierbar an der Bahnhofstraße 26 in einen Konzertsaal. Rockmusik zwischen Trockenhauben und Waschbecken: Die Idee ist so abenteuerlich wie ein Irokesenschnitt. Aber sie kommt an – bei den Besuchern und bei den Musikern.

Das Programm Im Februar findet im Headliner ausnahmsweise kein Konzert statt. Die Nordenhamer Gruppe Seniors Wailing musste ihren Auftritt absagen. Dieses Konzert wird am 5. Oktober nachgeholt. Die nächsten Konzerttermine: 2. März: Covermaze 31. März: Honeytruck 6. April: Eo Ipso 21. April: Signs of the City und Captain Piff and the first Mates 4. Mai: Turning Wheels 18. Mai: Fivemotion 1. Juni: Black & Blue 6. Juli: Lyrical Waves 3. August: Fulltime Job 7. September: Die Schläger 5. Oktober: Seniors Wailing 2. November: Wild at Heart 7. Dezember: Brand

Kein Wunder, dass die Headliner-Freunde in heller Aufregung sind, weil ein Gerücht die Runde macht. Gemunkelt wird, dass es sich ausgerockt hat in der Frisierbar, weil es Ärger mit dem Ordnungsamt gab. „Stimmt nicht“, sagt Lela Frerichs. Das Konzertprogramm geht weiter – wie geplant. Allerdings müssen sich die Musikfreunde darauf einstellen, dass künftig pünktlich um 22 Uhr Feierabend ist.

Lela Frerichs bestätigt, dass es Beschwerden wegen Lärmbelästigung gegeben hat. Zweimal hat sie deswegen Besuch von der Polizei bekommen. Die Friseurin und Konzertveranstalterin nimmt die Beschwerden ernst. Sie will darauf achten, dass künftig die Nachtruhe eingehalten wird. Aus diesem Grund werden die Konzerte ab sofort nicht um 20 Uhr, sondern schon um 19 Uhr oder um 19.30 Uhr beginnen und entsprechend früher enden als bisher. Lela Frerichs weiß, dass das nicht allen Fans der Musikreihe gefällt. Aber sie will es sich auf keinen Fall mit ihren Nachbarn verscherzen.

Im April 2015 hatte Lela Frerichs das Erdgeschoss in dem Haus an der Bahnhofstraße gepachtet. Vorher war hier eine Kneipe, in der verschiedene Gastwirte ihr Glück versucht hatten. Lela Frerichs hat den Tresen stehenlassen. Den braucht sie, wenn sie durstige Konzert-Besucher versorgt. Vor allem will sie die Nordenhamer Kulturlandschaft mit ihrem Programm bereichern. Das ist ihr bisher gut gelungen.

Seit 2016 gibt es das Konzertprogramm im Headliner. Im Durchschnitt kommen 40 bis 50 Besucher. „Damit sind wir sehr zufrieden. Viel mehr passen auch nicht hinein“, sagt Lela Frerichs. Die Musiker spielen ohne Gage und lassen in der Regel einen Hut rumgehen, damit wenigstens ein bisschen Geld in die Bandkasse kommt. Trotzdem rennen ihr die Musikgruppen inzwischen die Bude ein. Das zeigt auch der Blick auf den vollen Terminkalender. Für dieses Jahr ist das Headliner komplett ausgebucht. Für nächstes Jahr sind auch schon einige Termine vergeben. Es gibt inzwischen Wiederholungstäter. „Die Bands fühlen sich einfach wohl bei uns“, sagt die Friseurmeisterin. „Viele kommen gerne wieder.“

Das gilt zum Beispiel für die Gruppe Rydi Brax aus Wilhelmshaven, die am vergangenen Freitag zum zweiten Mal im Headliner aufgetreten ist. Lela Frerichs sagt, dass sie mit ihrem Programm alle Altersgruppen ansprechen will. Sie ist für alle Musikrichtungen offen, auch für Lesungen und Theaterdarbietungen.