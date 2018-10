Nordenham Dass Musik verbindet und Grenzen überwindet, ist zwar eine abgedroschene Erkenntnis. Im Fall der deutsch-französischen Freundschaft zwischen Nordenham und Saint-Étienne-du-Rouvray ist es aber auch gelebte Realität. Seit elf Jahren gibt es gegenseitige Besuche. Seit sechs Jahren ist die Partnerschaft zwischen beiden Städten vertraglich besiegelt. Und nirgendwo wird sie so mit Leben gefüllt wie in der Musik.

Am Montagabend sind sieben Jugendliche und zwei Betreuer aus St. Étienne in Nordenham eingetroffen. Die Jugendlichen bilden die Nachwuchsband Power Chords, die an diesem Freitag, 20. November, bei einem deutsch-französischen Freundschaftsabend in der Jahnhalle spielt. Ebenfalls auf der Bühne steht die Nordenhamer Gruppe The Giants, die aus talentierten Nordenhamer Nachwuchsmusikern besteht.

Freundschaftsabend mit Rock und Pop von den Red Hot Chili Peppers bis zu den Ärzten Zwei Nachwuchsbands sind an diesem Freitag, 2. November, ab 20 Uhr in der Nordenhamer Jahnhalle zu hören. Aus der französischen Partnerstadt Saint-Étienne-du-Rouvray kommt die Gruppe Power Chords. Die sieben Jugendlichen spielen Pop- und Rockmusik unter anderem von Coldplay, Red Hot Chili Peppers, Massive Attack, Queen und Soundgarden. Mit dabei sind Charlie Cailleux (Schlagzeug), Arthur Chenaf (Bass), Coline Coelho (Violine), Barbara Grenu (Vibrafon), Judith Auvray (Vibrafon), Shanna Leclerc (Gesang) und Mamayari Tirera (Keyboard). Aus Nordenham kommt die Gruppe The Giants. Sie bietet einen Mix aus Rockmusik von den Arctic Monkeys über Porcupine Tree bis zu den Ärzten. Bei den Giants spielen Theresea Eger (Gesang und Keyboard), Alicia Keller (Trompete und Gesang), Fynn Büsing (Gitarre), Leon Rolffes (Bass), Jan Kohrt (Schlagzeug) und Ole Schneider (Percussion und Keyboard). Der Eintritt zum Konzert ist frei.

Bevor in der Jahnhalle Musik gemacht wird, haben die Gäste reichlich Gelegenheit ihre Gastgeber sowie die Stadt und die Umgebung kennenzulernen. Am Dienstag stand ein Besuch in Bremen auf dem Programm, am Mittwoch ging’s ins Klimahaus nach Bremerhaven. Darüber hinaus gibt’s viel freie Zeit, die die Jugendlichen in ihren Gastfamilien verbringen können. Jahnhallenchef Stefan Jaedtke, der das Programm organisiert hat, legt großen Wert darauf, dass die privaten Kontakte nicht zu kurz kommen. Schließlich geht es bei den gegenseitigen Besuchen der deutschen und französischen Jugendgruppen auch darum, eventuelle Vorurteile abzubauen.

Das gemeinsame Interesse am Musikmachen spielt dabei eine große Rolle. Am Mittwochabend haben die Mitglieder beider Bands gemeinsam geprobt. Geplant ist, dass sie beim deutsch-französischen Freundschaftsabend auch einige Stücke gemeinsam spielen. Einen Vorgeschmack darauf bekommen Schüler des Gymnasiums bei einer Art öffentlicher Generalprobe, die am Donnerstag in der fünften und sechsten Schulstunde in der Jahnhalle stattfindet. Für Freitag ist zudem ein Workshop mit der Bläserklasse des Gymnasiums geplant.

Die Geschichte der deutsch-französischen Partnerschaft ist eng verknüpft mit dem Namen Funktomas & Four Funky French Friends. Diese Band ist aus der ehemaligen Nordenhamer Gruppe Golden Erection und einer Bläsergruppe aus St. Étienne hervorgegangen. Mindestens einmal im Jahr kommen die Musiker zusammen, um öffentlich aufzutreten. Nach den Worten von Stefan Jaedtke sind aus dieser Verbindung schon viele Freundschaften entstanden. „Das war ein echter Glücksfall. Die Chemie stimmte von Anfang an“, sagt Stefan Jaedtke. Inzwischen gibt es viele Besuche auf privater Ebene, bei denen Kind und Kegel zusammenkommen. Stefan Jaedtke spricht von einer großen deutsch-französischen „Muckerfamilie“. Das Funktomas-Projekt ist zweifellos das Aushängeschild der Städtepartnerschaft zwischen Nordenham und St. Étienne.