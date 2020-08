Neuer Roman: Lesung mit Sandra Lüpkes in Nordenham

Nordenham Die Autorin Sandra Lüpkes liest am Donnerstag, 3. September, ab 19.30 Uhr in der Martin-Luther-Kirche aus ihrem neuen Gesellschaftsroman „Die Schule am Meer“. Zu der Veranstaltung lädt die Buchhandlung von Bestenbostel ein.

In dem Roman geht es um eine Gruppe von Lehrern, die 1925 ein Internat auf der Insel Juist gründen. Doch nicht jeder ist ihnen wohlgesonnen, das Internat bei den Einheimischen als Hort für Kommunisten und Juden verschrien. Als sich die politische Lage im gesamten Land zuspitzt, droht alles, was die Gemeinschaft sich mühsam aufgebaut hat, auseinanderzubrechen. Sandra Lüpkes ist auf Juist aufgewachsen. Jetzt lebt und arbeitet sie in Berlin.

Eintrittskarten für die Lesung gibt es im Vorverkauf für 13 Euro in der Buchhandlung von Bestenbostel an der Marktpassage 2.