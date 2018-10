Nordenham Thilo Vogel ist ein Abenteurer. Der 39-Jährige, der in Nordenham aufgewachsen ist und in Aachen Maschinenbau studierte, gab vor zweieinhalb Jahren sein geregeltes Leben in der Domstadt komplett auf. Seitdem zieht er als Dachzeltnomade durch die Welt.

Als Dachzeltnomaden bezeichnet man Reisende, die in einem Zelt auf ihrem Autodach übernachten. Aufgekommen ist diese Idee in den 1950er Jahren. Heutzutage ist die Ausstattung allerdings meist wesentlich komfortabler.

Die Zelte – meist Boxen – verfügen oftmals über eine Innenbeleuchtung und können dank der verbauten Gasdruckfedern oder Kurbelmechanismen in Windeseile aufgebaut werden. Thilo Vogel schläft regelmäßig in einem solchen Dachzelt.

Seinen allersten öffentlichen Vortrag über sein Leben als Dachzeltnomade hielt Thilo Vogel nun vor rund 50 Besuchern in der „Schlauen Stunde“ der Buchhandlung von Bestenbostel. „Das ist die vollste Schlaue Stunde, die wir je hatten“, freute sich Anne von Bestenbostel.

Absolute Freiheit

Vor zweieinhalb Jahren löste Thilo Vogel sein Fotostudio und seine Wohnung auf und zog in sein Auto, in dem er nun wohnt und auch weiter als Fotograf arbeitet. „Freiheit bedeutet für mich, jeden Tag neu zu entscheiden, was ich tue und lasse und jederzeit die Richtung ändern zu können“, erklärte der Auswanderer, der durch Europa tourt. Seinen Hausrat hat er auf ein absolutes Minimum reduziert. Alles muss in dem umgebauten Ford Mondeo mit Standheizung seinen Platz finden.

Das funktioniert nur, wenn man sehr strukturiert ist und zwischendurch immer wieder ausmistet, weiß Thilo Vogel aus seinen Reisevorbereitungen und Erfahrungen. Er unterscheidet grundsätzlich zwischen Dingen mit reinem Geldwert, solchen mit emotionaler Bedeutung und Sachen mit ausschließlichem Nutzwert. Als Minimalist und Dachzeltnomade beschränkt er sich auf das Lebensnotwendige.

Das geht soweit, dass er für seine demnächst geplante Tour von Feuerland nach Alaska seine Habseligkeiten in einem 20-Liter-Rucksack verstaut hat, den er auf dem Flug nach Südamerika sogar im Handgepäck mitführen kann. Mit dieser Reise erfüllt er sich einen langgehegten Traum aus seiner Jugend.

Für die meisten klingt das alles sehr befremdlich, aber Thilo Vogel vermisst nichts. Im Gegenteil. Er fühlt sich nicht nur frei, sondern ist näher an sich selbst, entdeckt sich zunehmend mehr, wie er es beschreibt. Und er lernt ständig neue Leute kennen, die sich für ihn und seine ungewöhnliche Lebensform interessieren: In Deutschland, Spanien oder Norwegen – eben überall dort, wo er gerade mit seinem Ford anhält.

Um nur ein Beispiel zu nennen: Nicht nur einmal wurde ihm morgens unaufgefordert Kaffee von wildfremden Menschen vor seiner mobilen Bleibe serviert und die Möglichkeit einer Dusche angeboten. Die Dachzeltnomaden-Gruppe, die er im Internet ins Leben gerufen hat, zählte bereits ein Jahr nach ihrer Gründung über 10 000 Mitglieder.

Zweites Festival

1800 von ihnen trafen sich in diesem Sommer auf dem mittlerweile zweiten Festival der Dachzeltnomaden-Gemeinschaft. Sie alle lieben es, morgens einfach das Zelt öffnen zu können und abseits der asphaltierten Straßen das Leben in der freien Natur zu genießen.

Für die meisten ein Lebensgefühl, das sich nur während der Urlaubszeit und am Wochenende realisieren lässt. Thilo Vogel schätzt, dass sich die Zahl derjenigen, die wirklich dauerhaft in einem Auto mit Dachzelt leben, in der Community an zwei Händen abzählen lässt.

Eine der wenigen Frauen, die sich für das Leben als Dachzeltnomadin entschieden haben, ist Rebecca Ross. Die 31-Jährige aus dem Frankfurter Raum war ebenfalls in der Buchhandlung vor Ort. Auch sie reist alleine. Angst vor Übergriffen habe sie nicht, aber als Frau treffe sie Vorsichtsmaßnahmen, um sich niemals vorwerfen zu müssen, leichtsinnig gehandelt zu haben.

Bevor es für die Besucher der schlauen Stunde nach Hause in die eigenen vier Wände ging, nutzten viele das Angebot, um sich das vor der Buchhandlung geparkte Dachzeltnomaden-Auto einmal genauer anzusehen und natürlich auch die Möglichkeit, jede Menge Fragen an die beiden Aussteiger zu stellen.

Wer mehr über Thilo Vogel und seine abenteuerliche Zeit als Dachzeltnomade erfahren möchte, kann dies auf der Homepage des ehemaligen Nordenhamers.

Mehr Infos unter http://vogeladventure.com