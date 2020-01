Nordenham Zu den Höhepunkten im neuen Buch von Sönke Zander gehört die Stelle, an der seine Hauptfigur durchdreht. Hajo Adomait schnappt sich einen Trecker mit einem Gülletank hintendran. Und dann stattet er einer Versammlung von Neonazis einen Besuch ab. Er hat noch mit den Folgen des vorabendlichen Saufgelages zu kämpfen, aber plötzlich fühlt er sich großartig. „Er wusste, dass er das Richtige tat. Und niemand würde ihn aufhalten.“

Buchpremiere am Sonntag ab 16 Uhr Eine Lesung mit musikalischer Begleitung findet am kommenden Sonntag, 26. Januar, ab 16 Uhr in der Nordenhamer Jahnhalle statt. Der Schriftsteller Sönke Zander wird dann seinen Roman „Die Irrfahrten des Herrn Adomait“ vorstellen. Für die Musik sorgt Yeti Mansena. Der Eintritt ist frei. Das Buch von Sönke Zander erscheint im Geest-Verlag und kostet 15 Euro.

„Die Irrfahrten des Herrn Adomait“ – so heißt der Roman, den der 79-jährige Nordenhamer am kommenden Sonntag in der Jahnhalle vorstellt. Im Mittelpunkt der Geschichte steht der pensionierte Hauptschullehrer Hajo Adomait. Nachdem der 74-Jährige erfährt, dass er das Alzheimer-Syndrom hat und nur noch ein bis zwei Jahre ein selbstbestimmtes Leben führen kann, beschließt er, auf Reisen zu gehen. Er setzt sich ins Auto und sucht wichtige Orte seines Lebens auf, um Erinnerungen aufzufrischen. Er findet Spuren der Vergangenheit – oft vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte – und trifft auf Menschen von heute, mit denen er einiges erlebt und vor allem Gedanken austauscht. Es entsteht ein Geflecht von verschiedenen Zeitebenen, aus dem sich ein mehrdimensionales Bild Deutschlands ergibt. Dabei verhindert der serielle Aufbau des Romans in 40 Kapiteln, dass der Leser die Übersicht verliert.

Anderthalb Jahre hat Sönke Zander an dem Roman geschrieben, der stattliche 560 Seiten umfasst. Noch mal anderthalb Jahre hat es gedauert, bis er einen Verlag gefunden hatte. Der Geest-Verlag bringt das Buch heraus, das gerade gedruckt wird. Sönke Zander geht davon aus, dass er es spätestens am Sonntag in den Händen hält.

Generation im Fokus

Der Nordenhamer will mit seinem Roman eine Generation in den Fokus rücken, die seiner Meinung nach in der Literatur bisher kaum in Erscheinung getreten ist. Es gibt Erzählungen über diejenigen, die das Land nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut haben. Es gibt Erzählungen über die 68er. Über die Generation dazwischen, der Sönke Zander und die Hauptfigur in seinem Roman angehören, gibt es nicht viel zu lesen. Sehr typisch für diese Generation sei, „dass die Menschen die Schnauze voll hatten von der großen Weltpolitik.“ Hajo Adomait ist aus der Sicht seines Erschaffers ein typischer Vertreter dieser Generation. Er ist ein wacher und vielseitig interessierter Mensch, er ist politisch aber nie besonders aktiv gewesen. Allerdings hat er eine fast schon panische Abneigung gegen alles, was rechtsradikal ist.

„Wäre der Roman ein Film, so wäre er ein Roadmovie“, sagt Sönke Zander. Herr Adomait reist durch ganz Deutschland und an seinen Geburtsort in Masuren zurück. Er trifft unter anderem seine Jugendliebe Sylvia. Sie hat ebenfalls Alzheimer, aber in einem fortgeschritteneren Stadium. Mit ihr unternimmt er eine letzte Reise zu dem Ort, an dem die beiden Flüchtlingskinder und Halbwaisen 60 Jahre zuvor eine glückliche Zeit miteinander verbracht hatten.

In Sönke Zanders Roman ist das Alzheimer-Syndrom die tragende Metapher für das Erinnern und das Vergessen. Der Leser erfährt viel über die deutsche Geschichte. Wichtiger aber ist die Botschaft, wie kostbar das Leben ist, obwohl oder gerade weil es endlich ist.

Gegen rechte Tendenzen

Mit der Hauptfigur in seinem Roman verbindet Sönke Zander die Abneigung gegen rechtsradikale Tendenzen. Das Erstarken der Rechtsbewegung in Deutschland und darüber hinaus mache ihm Angst, sagt der 79-Jährige. „Ich glaube nicht, dass wir noch mal eine Nazi-Diktatur erleben werden. Aber ich habe Angst, dass Rechte und Klimaleugner so viel Einfluss gewinnen, dass sie das Schicksal der Welt gegen die Wand fahren könnten.“