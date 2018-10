Nordenham Hätten Sie gewusst, dass zubereitete Wüstenheuschrecken im Geschmack an die krosse Haut von gebratenen Hähnchenfleisch erinnern? Mehlwürmer schmecken dagegen eher wie Erdnussflips. Und Mittelmeergrillen haben eine fleischige Note haben, die in Richtung Krustenbraten geht.

Andreas von Borstel aus Brake und Marlies Hope aus Burhave und ein Oldenburger haben diese exotischen Spezialitäten gleich ausprobiert. Und die beiden waren sich sofort einig. Die Insektenküche von Frank Ochmann aus Berlin ist etwas ganz Besonderes und wirklich empfehlenswert.

Burger bleiben gefragt

Andere probierten erstmalig Straußenfleisch-Bolognesauce, das trotz seiner relativ festen Konsistenz sehr zart ist und am ehesten geschmacklich dem Rindfleisch ähnelt. Zugegeben, nicht alle Besucher des mittlerweile zweiten Streetfood-Circus in der Innenstadt liebten es so exotisch. Viele Besucher zog es wieder an die Verkaufsstände mit den Burgern – klassisch, mit Minze, rauchig mit Bacon oder zum Beispiel in der scharfen und pikanten Chili-Variante. Mit einem Preis von knapp 8 Euro sind sie nicht gerade ein Schnäppchen, aber die Zutaten sind hochwertig, und so ein Burger ist durchaus sättigend.

Dennoch bestellten an beiden Verkaufstagen viele gleich Pommes frites klassisch oder aus frittierten Süßkartoffeln dazu. Andere gönnten sich im Anschluss daran eines der ausgewählten Desserts. Warteschlangen bildeten sich vor allem immer wieder an dem Stand mit den frischen Bubble-Waffeln. Hierbei handelt es sich um einen beliebten Nachtisch aus dem asiatischen beziehungsweise US-amerikanischen Raum. Die goldgelb gebackenen Waffeln zeichnen sich durch ihren fluffigen Kern und eine knackige Außenschicht aus. Der Clou besteht für viele Liebhaber aber in den dazu servierten Toppings wie Eis, Krokant, Schokolade, Süßigkeiten oder Obst.

Für all diejenigen, die darauf bedacht sind, sich bewusst zu ernähren und auf ihr Gewicht zu achten, ist diese süße Kalorienbombe natürlich nichts. Aber der Streetfood-Circus findet schließlich nur einmal im Jahr statt. Und er hielt übrigens auch wieder zahlreiche gesündere kulinarische Spezialitäten wie jede Menge frische Salate, Wraps mit den unterschiedlichsten Teigfüllungen oder den aus Nordafrika stammenden Couscous aus Hartweizen, Gerste oder Hirse bereit.

20 mobile Kochkünstler

„Wir machen Nordenham satt und glücklich“ – so lautet die Devise der Osnabrücker Agentur Next. Und der Veranstalter, der selbst mit sieben Mitarbeitern angereist war und auch für Spielmöglichkeiten für die jüngeren Gäste gesorgt hatte, hat beileibe nicht zu viel versprochen. Gleich 20 mobile Kochkünstler waren am Sonnabend und Sonntag aktiv. „Hier schmeckt einfach alles“, meinte Maximilian Giersberg vom Organisationsteam. Seine persönlichen Favoriten waren neben der Salatbar mit Hähnchenfleisch-, Walnuss- und Ziegenkäseverfeinerungen aber die Pizzen nach neapolitanischem Originalrezept. Der selbst gemachte Hefeteig muss drei Tage im Kühlschrank ruhen, ehe er weiterverarbeitet wird.

Während die Besucherzahlen am Sonnabend überschaubar blieben, war es am Sonntag beim Streetfood-Circus zeitweilig außerordentlich voll. Bereits gegen Mittag konstatierte Maximilian Giersberg: „Ich habe eben mal einen Rundgang gemacht. Alle Anbieter sind bereits jetzt zufrieden. Und am frühen Abend kommt garantiert noch einmal ein richtig großer Schub Leute.“

Viele Nordenhamer verbanden das leckere Essen mit der Möglichkeit des Shoppens in den verkaufsoffenen Geschäften in der Fußgängerzone sowie mit einem Besuch des gleichzeitig stattfindenden Ochsenmarktes.

Denn ausgiebiges Bummeln kann ja bekanntlich hungrig machen.