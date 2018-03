Nordenham Das Programm ist in trockenen Tüchern, und die Vorfreude ist riesig beim Veranstalter. Am Freitag und Samstag, 15. und 16. Juni, findet die 24. Auflage des Fons­stock-Festivals auf der Osterfeuerwiese am Weserstrand statt. 15 Bands wollen den Besuchern ordentlich einheizen. Dass der zweitägige Musik-Marathon auch 2018 zumindest für die Besucher in gewohnter Manier über die Bühne gehen wird, ist diesmal allerdings einem logistischen Kraftakt zu verdanken. Denn der Verein, der alljährlich mit einer Vielzahl von Ehrenamtlichen das Festival auf die Beine stellt, musste im Prinzip bei Null anfangen, wie der Vorsitzende Thomas Neumann mitteilt.

Die Schließung der Jugendherberge stellt die Fonsstocker nicht nur vor eine logistische, sondern auch vor eine finanzielle Herausforderung. Bisher wurden die Bands in der Jugendherberge, die nur einen Steinwurf vom Festival-Gelände entfernt liegt, untergebracht und verpflegt. Jetzt muss der Verein Hotelzimmer für die Musiker buchen und außerdem einen Transportservice auf die Beine stellen.

Hinzu kommt, dass der Verein in vielen Bereichen auf neue Partner angewiesen ist: Das reicht von der Stromversorgung bis zum Bauzaun. „Viele dieser Baustellen sind inzwischen abgehakt, einige stehen kurz vor der Klärung“, sagt Thomas Neumann. Fakt ist aber, dass die Fonsstocker deutlich mehr Kosten haben als in den vergangenen Jahren.

Umso bemerkenswerter ist es, dass die ohnehin schon moderaten Eintritts- und Getränkepreise nicht steigen werden. Thomas Neumann macht aber kein Geheimnis daraus, dass sich das in den kommenden Jahren ändern könnte: „Wir brauchen mehr Sponsoren und werden in den nächsten Jahren die Preise sukzessive erhöhen müssen, um die Zukunft des Festivals zu sichern.“

Dass die Fonsstocker zurzeit ein solides Finanzpolster haben, wurde jetzt bei der Jahreshauptversammlung deutlich. Im vergangenen Jahr verbuchte der Verein einen Gewinn im unteren vierstelligen Bereich. Die Zahl der Mitglieder war noch nie so hoch – zurzeit sind es 144.

Schon jetzt haben die Planungen für die Jubiläumsauflage 2019 begonnen. Dann findet Fonsstock zum 25. Mal statt. Thomas Neumann kündigt an, dass die Fonsstocker die Jubiläumsauflage zu etwas Besonderem machen wollen: „Wir wollen alles daran setzen, bei den Bands noch eine Schippe draufzulegen.“

Das dürfte gar nicht so einfach sein, denn Fonsstock 2018 ist schon gespickt mit Leckerbissen, bei denen vor allem Punk- und Ska-Freunde mir der Zunge schnalzen. Höhepunkte am Samstag sind die Bands „No Fun At All“ aus Schweden und die Folkrocker The Porters. Am Freitagabend sorgen die US-Punkrocker von Teenage Bottlerocket für den Schlussakkord auf der Osterfeuerwiese. Die Amerikaner geben ihr einziges Deutschland-Konzert in Nordenham. Ansonsten treten die Jungs aus Wyoming nur in europäischen Großstädten auf. „Darauf sind wir natürlich mächtig stolz“, sagt Fonsstock-Pressesprecher Jens Locker.

Auch die Nordenhamer Musikszene ist beim Festival vertreten. Am Freitag eröffnet die Nachwuchsband „Keep Me In Your Prayers“ das Programm. Und natürlich ist auch „die älteste Boygroup der Stadt“ wieder mit von der Partie: der Nordenhamer Shantychor.• Karten für das Festival gibt es bereits jetzt zum Preis von 28,90 Euro in allen Geschäftsstellen der Nordwest-Zeitung.

Weitere Informationen unter www.fonsstock.de