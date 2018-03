Nordenham Wer im April eine Freiluftveranstaltung auf die Beine stellt, geht naturgemäß ein ziemlich großes Risiko ein. Denn zu dieser Jahreszeit kann sich niemand sicher sein, dass das Wetter mitspielt. Daher werfen die Osterfeuerveranstalter immer wieder bange Blicke auf den Wetterbericht. Doch die Prognosen für das nächste Wochenende sind gar nicht einmal so schlecht. Das gilt vor allem für den Sonntag, an dem es zwar kühl, aber immerhin trocken sein soll. Für den Sonnabend sieht’s nicht ganz so gut aus: Schnee- und Regenschauer sind für die erste Tageshälfte angesagt. Das bedeutet matschige Weiden und daraus abgeleitet die Empfehlung, abends zum Osterfeuer lieber Gummistiefel anzuziehen.

Die Osterfeuer in der Übersicht 1) Tettens: Dorfgemeinschaft Tettens, Galinger Weg 14, Ostersonntag 2) Schweewarden: Dorfgemeinschaft Schweewarden, Sportplatz, Ostersamstag 3) Blexen: Freiwillige Feuerwehr Blexen, Zur Alten Schanze, Ostersonntag 4) Phiesewarden: Freiwillige Feuerwehr Phiesewarden, Schüttingstraße, Ostersonntag 5) Moorsee: Familie Weigl, Butjadinger Straße 180, Ostersonntag 6) Moorsee: Dorfgemeinschaft Moorsee, Kurfürstendamm 28, Ostersonntag 7) Abbehauser Wischweg: Familie Wemken, Ostersamstag 8) Atens: Reithalle Schramm, Sarver Straße 72, Ostersamstag 9) Coldewärf: Round Table Nordenham, Ostersonntag 10) Seefelder Straße 6: Familie Praß, Ostersamstag 11) Heetweg 140: Familie Rebmann, Ostersonntag 12) Atens: Hundesportverein Nordenham, Frisiaweg, Ostersonntag 13) Langenrieper Weg 8: Familie Lübben, Ostersonntag 14) Okenser Weg 1: Familie Tantzen, Ostersamstag 15) Kleine Weser: Dorfgemeinschaft Hoffe, Ostersamstag 16) Havendorfer Berg: Freiwillige Feuerwehr Esenshamm, Ostersamstag 17) Esenshammergroden: Familie Busche, Ostersamstag

m Nordenhamer Stadtgebiet haben die Osterfeuerfreunde die Wahl zwischen 17 Veranstaltungen. Dazu gehören auch kleinere Feuer im Nachbarschaftskreis. Grundsätzlich müssen allerdings sämtliche Ostfeuerveranstaltungen öffentlich sein. Das schreibt die Stadt Nordenham vor. Die Bestimmungen sind in der sogenannten „Verordnung über das Anlegen und Abbrennen von Osterfeuern“ aufgeführt. Das Regelwerk gilt seit dem März 2010 und beruht auf den entsprechenden Gesetzen des Landes Niedersachsen.

Private Kokeleien sind seitdem in Nordenham nicht mehr erlaubt. Grundsätzlich gestattet das Ordnungsamt nur noch „Traditionsfeuer, deren Zweck nicht darauf gerichtet ist, pflanzliche Abfälle durch schlechtes Verbrennen zu entsorgen“. Um eine Genehmigung zu bekommen, müssen die Veranstalter belegen können, dass die Brauchtumspflege und der Veranstaltungscharakter im Vordergrund stehen. Spätestens vier Wochen vor dem Abbrenntag muss der Antrag im Rathaus vorliegen.

Eine Erlaubnis erteilt die Stadt ohnehin nur noch für Osterfeuer, die schon seit mehreren Jahren regelmäßig stattfinden. Neue Veranstaltungen werden aus Umweltschutzgründen nicht mehr zugelassen. Die Bestandsschutzregelung führt dazu, dass es in diesem Jahr in Nordenham genau so viele Osterfeuer gibt wie in 2017.

Die größten Veranstaltungen stellen die Freiwilligen Feuerwehren in Blexen, Phiesewarden und Schweewarden auf die Beine.• Schauplatz des Osterfeuers in Blexen ist eine Weide an der Straße Zur Alten Schanze. Dort beginnt das Traditionsfest am Sonntag um 18.30 Uhr mit einer Eiersuche für Kinder. Daran schließt sich gegen 19 Uhr ein Fackellauf von der Kirche zum Osterfeuergelände an. Für 21.30 Uhr ist ein Höhenfeuerwerk geplant. Die Feuerwehr weist darauf hin, dass keine Sträucher mehr angenommen werden.

• In Schweewarden beginnt die Veranstaltung am Sonnabend um 19 Uhr mit einem Fackelzug. Ziel ist das Festgelände neben dem Sportplatz, wo der Sträucherhaufen bei Einbruch der Dunkelheit angezündet wird.

• Vor dem Fest steht in Phiesewarden noch ein großer Arbeitseinsatz auf dem Programm. Am Sonnabend, 31. März, wollen die Helfer Sträucher im Dorf sammeln. Treffpunkt für die Aktiven ist um 9 Uhr das Feuerwehrhaus an der Burgstraße. Ab 9.15 Uhr ist es auch möglich, selbst Strauchwerk zum Osterfeuerplatz an der Schüttingstraße zu bringen. Am Sonntag gegen 19 Uhr beginnt die Veranstaltung mit einem Fackellauf. Daran schließt sich das Anzünden des Holzstoßes an.